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С сегодняшнего дня пенсионная система Латвии вступила в новый этап. Что ждет пенсионеров? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2025
LETA
С сегодняшнего дня пенсионная система Латвии вступила в новый этап. Что ждет пенсионеров?
ФОТО: LETA

Пенсионный возраст с этого года увеличен до 65 лет, а минимальный необходимый трудовой стаж для получения пенсии – до 20 лет.

В 2024 году право на государственную пенсию по возрасту было у лиц, достигших 64 лет и 9 месяцев, если их страховой стаж составлял не менее 15 лет.

В то же время лица, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, имеют право выйти на пенсию досрочно, то есть за два года до достижения общего пенсионного возраста. В 2015 году на досрочный выход на пенсию могли претендовать лица, достигшие 63 лет.

В Латвии с 2014 года осуществляется постепенное повышение пенсионного возраста: он увеличивается ежегодно на три месяца, пока в 2025 году не достигнет 65 лет. Таким образом, в этом году завершился процесс постепенного повышения пенсионного возраста, начатый в 2014 году.

#пенсионеры
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    1-го января

    "Таким образом, в этом году завершился процесс постепенного повышения пенсионного возраста, начатый в 2014 году" - всё только начинается! Скоро возраст выхода на пенсию повысят до 70-ти лет. Отпуска, больничные, пенсии, сокращение рабочего дня и т.д. это тяжелое наследие тоталитарного режима, которое десоветизируют, декоммунизируют не только в ЛР, но и по всей планете.

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