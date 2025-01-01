С сегодняшнего дня пенсионная система Латвии вступила в новый этап. Что ждет пенсионеров?

Пенсионный возраст с этого года увеличен до 65 лет, а минимальный необходимый трудовой стаж для получения пенсии – до 20 лет.

В 2024 году право на государственную пенсию по возрасту было у лиц, достигших 64 лет и 9 месяцев, если их страховой стаж составлял не менее 15 лет.

В то же время лица, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, имеют право выйти на пенсию досрочно, то есть за два года до достижения общего пенсионного возраста. В 2015 году на досрочный выход на пенсию могли претендовать лица, достигшие 63 лет.

В Латвии с 2014 года осуществляется постепенное повышение пенсионного возраста: он увеличивается ежегодно на три месяца, пока в 2025 году не достигнет 65 лет. Таким образом, в этом году завершился процесс постепенного повышения пенсионного возраста, начатый в 2014 году.