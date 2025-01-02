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Из школ выгоняют плохо знающих латышский учителей. Сколько таких нашлось за год? 2

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2025
BB.LV
Из школ выгоняют плохо знающих латышский учителей. Сколько таких нашлось за год?
ФОТО: LETA

В этом учебном году из 47 педагогов с недостаточным знанием латышского языка 32 работали в образовательных учреждениях Риги, сообщило Государственное агентство качества образования (IKVD).

К концу декабря Государственный центр языка выявил недостаточное знание государственного языка в 20 образовательных учреждениях. Из них 16 — общеобразовательные школы, три спортивные школы и одно учреждение дополнительного образования для детей и молодежи.

Больше всего педагогов с недостаточным знанием латышского языка по-прежнему выявлено в Риге — 32. В Вентспилсе таких педагогов было четыре, в Резекненском крае и Лиепае — по три, в Аугшдавгавском крае — два, и по одному — в Даугавпилсе, Резекне и Саласпилсском крае.

Из 47 педагогов с недостаточным знанием государственного языка 15 были уволены, 14 — отстранены от работы, а ещё 18 находятся на временной нетрудоспособности.

Это второй учебный год, когда в дошкольных учреждениях и начальном образовании учебный процесс постепенно переводится только на государственный язык. К учащимся 1-х, 4-х и 7-х классов в этом году присоединились 2-е, 5-е и 8-е классы. С 1 сентября 2025 года обучение только на латышском языке начнется также для учащихся 3-х, 6-х и 9-х классов.

Ранее обучение исключительно на латышском языке уже было введено в старших классах школ.

#латышский язык #школы
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    2-го января

    Да, разбрасываться кадрами как и жителями - обычная практика советской латвии , СССР ушёл в историю, а советы в головах латышских чинуш живут дальше. Правильной дорогой идёте, товарищи!

    30
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го января

    Ну и как? На их места уже ринда желающих стоит??? Аж отбоя от претендентов, надеюсь, нет? У вех черепа измерены? Длительность произношения гарумзиме соответствует языковым эталонам мер и весов коммисии по чистоте латышскости???

    58
    1

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