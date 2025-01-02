«Разбирайся сам!»: латвийская служба 112 отказалась помогать тяжело больному человеку

"Мартиньш Лаува, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, поделился своей историей о том, как он добирался домой после больницы", - пишет LA.LV .

«У меня ухудшилось дыхание, мы вызвали неотложную помощь, меня очень быстро доставили в больницу и провели все необходимые процедуры», — рассказывает Мартиньш в программе TV24 "Клуб национальных интересов".

Дома ему была назначена паллиативная помощь, и его доставили домой. Однако вместе с ним ехали только два сопровождающих, которые физически не могли поднять мужчину и оборудование в квартиру.

«Наверное, произошел сбой в коммуникации, но моя мама попыталась позвонить по номеру 112, чтобы узнать, может ли кто-то помочь, например, медики или спасатели. Было около 23:00, шел дождь. Спасатели дали интересный ответ: они выносят только наружу. Так мне никто и не помог, разбирайся сам», — вспоминает Мартиньш.

В итоге на помощь пришел сосед, но неприятный опыт надолго остался в памяти Мартиньша.