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«Разбирайся сам!»: латвийская служба 112 отказалась помогать тяжело больному человеку 2

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2025
BB.LV
«Разбирайся сам!»: латвийская служба 112 отказалась помогать тяжело больному человеку
ФОТО: LETA

"Мартиньш Лаува, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, поделился своей историей о том, как он добирался домой после больницы", - пишет LA.LV.

«У меня ухудшилось дыхание, мы вызвали неотложную помощь, меня очень быстро доставили в больницу и провели все необходимые процедуры», — рассказывает Мартиньш в программе TV24 "Клуб национальных интересов".

Дома ему была назначена паллиативная помощь, и его доставили домой. Однако вместе с ним ехали только два сопровождающих, которые физически не могли поднять мужчину и оборудование в квартиру.

«Наверное, произошел сбой в коммуникации, но моя мама попыталась позвонить по номеру 112, чтобы узнать, может ли кто-то помочь, например, медики или спасатели. Было около 23:00, шел дождь. Спасатели дали интересный ответ: они выносят только наружу. Так мне никто и не помог, разбирайся сам», — вспоминает Мартиньш.

В итоге на помощь пришел сосед, но неприятный опыт надолго остался в памяти Мартиньша.

#скорая помощь
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    2-го января

    Так и есть. Привезли лежачего человека в больницу по скорой, сделали процедуры и выгнали каталку на улицу. Дальше родственники сами. А как, если лежачий человек уже не гнется, и нельзя его усадить в машину. ОН ЛЕЖАЧИЙ! Так им и сказал, что они фа...исты

    8
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    2-го января

    Очень важная новость.

    3
    0

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