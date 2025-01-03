«Письма счастья» от СГД: налоговики взялись за латвийцев, которые сдают жилье и красят ногти

Служба госдоходов (СГД) в конце года сообщила: идет рассылка автоматических напоминаний в системе электронного декларирования (EDS) тем лицам, которые, возможно, сдают в аренду недвижимость.

Письмо может прийти и тем, кто, по информации Инспекции здравоохранения, «возможно, оказывают услуги в сфере красоты, но не зарегистрировались»

В этих письмах физическим лицам будет предложено зарегистрировать хозяйственную деятельность.

К каждому уведомлению будут приложены пояснительные материалы, которые помогут проверить, соответствует ли деятельность признакам ХОЗЯЙСТВЕННОЙ и как правильно ее зарегистрировать.

Одновременно СГД напоминает – будьте бдительны: по телефону действуют только мошенники, а настоящая информация налогоплательщикам рассылается только по электронной почте!