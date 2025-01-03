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«Письма счастья» от СГД: налоговики взялись за латвийцев, которые сдают жилье и красят ногти 2

Наша Латвия
Дата публикации: 03.01.2025
BB.LV
«Письма счастья» от СГД: налоговики взялись за латвийцев, которые сдают жилье и красят ногти
ФОТО: LETA

Служба госдоходов (СГД) в конце года сообщила: идет рассылка автоматических напоминаний в системе электронного декларирования (EDS) тем лицам, которые, возможно, сдают в аренду недвижимость.

Письмо может прийти и тем, кто, по информации Инспекции здравоохранения, «возможно, оказывают услуги в сфере красоты, но не зарегистрировались»

В этих письмах физическим лицам будет предложено зарегистрировать хозяйственную деятельность.

К каждому уведомлению будут приложены пояснительные материалы, которые помогут проверить, соответствует ли деятельность признакам ХОЗЯЙСТВЕННОЙ и как правильно ее зарегистрировать.

Одновременно СГД напоминает – будьте бдительны: по телефону действуют только мошенники, а настоящая информация налогоплательщикам рассылается только по электронной почте!

#налоги #сгд
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Антон Городницкий
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Комментарии (2)

  • IF
    Imja Familija
    7-го января

    СГД сами не ещё те мошенники.

    0
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    3-го января

    Крашу когти,гоню самогон,торгую куревом...и срать мне на это СГД.....

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