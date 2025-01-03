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Погода Латвии в будущем: «За» и «Против» 1

Наша Латвия
Дата публикации: 03.01.2025
BB.LV
Погода Латвии в будущем: «За» и «Против»

Только что закончился второй самый теплый год в истории Латвии. На какие вопросы по его итогам мы сможем ответить уже в этом, 2025 году? Будет ли у нас когда-нибудь еще больше солнца?

Прошедший год относительно точно вписался в сценарии изменений климата. Во-первых, он был теплым, во-вторых, частота пережитых именно в нем аномалий в будущем возрастет, многие из них даже станут нормой. Правда, слово "аномалия" в данном случае не всегда следует понимать как что-то негативное.

Несомненно, изменения климата в нашем регионе имеют и проявления, которые многие считают положительными, например, сентябрь в качестве четвертого летенего месяца. Однако буря, пережитая в конце июля, является примером того, что некоторые стихии в Латвии становятся более разрушительными. Средняя температура воздуха в 2024 году в Латвии составила 8,8 градуса.

Это столько же, сколько в рекордно теплом 2020 году, и лишь после тщательной повторной проверки и подсчета сотых долей градусов станет понятно, какой же год в итоге стал рекордсменом. Если смотреть в разрезе нескольких десятилетий, то возрастающая тенденция очень выражена. В уходящем году был всего один месяц, средняя температура которого была ниже нормы, - январь. В конце июля, 28 и 29 июля, большую часть Латвии накрыли затяжные дожди, которые во многих местах сопровождались бурей.

Сложив вместе силу и источник стихии, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии уже вскоре после нее заявил, что это была сильнейшая летняя буря за всю историю метеонаблюдений Латвии. Летом для Латвии характерны сильные грозы с разрушительным ветром, град и вызывающие наводнения ливни. Как правило, такие грозы охватывают небольшие районы: часто бывает, что, например, одна часть Риги в грозу затоплена, а на другой стороне города весь день светит солнце. На этот раз стихия не была похожа на летние грозы. Это был целый циклон.

Будет ли таких стихий в будущем больше? Скорее всего, да. И если учесть, что сильный ветер летом наносит более значительный ущерб (из-за того, что деревья ломаются при меньшей скорости ветра, чем зимой, потому что покрыты листвой), такие и даже менее сильные циклонные бури всегда будут приносить серьезный ущерб. На этот раз его в большей степени вызвало наводнение, с риском которого в будущем тоже приходится считаться чаще, поскольку в более теплом воздухе циклоны способны "произвести" больше воды с неба.

#погода
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го января

    Мы все умрем!!! Нас всех затопит!!! Это будет через 200 лет!! Я боюсь!!!

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