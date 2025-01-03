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В Сигулде откроется первый в Латвии образовательный STEAM-центр 1

Наша Латвия
Дата публикации: 03.01.2025
LETA
В Сигулде откроется первый в Латвии образовательный STEAM-центр
ФОТО: pixabay

В Сигулде, на ул. Кришьяна Валдемара, 3A, в квартале "Зеленая Вилла", сегодня откроется первый в Латвии образовательный STEAM-центр, сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Деятельность центра ориентирована на науку, технологии, инженерные науки, искусство и математику и призвана расширить возможности образования для детей и молодежи в Сигулдском крае, отмечают его создатели.

В STEAM-центре посетителям будут доступны 28 очков виртуальной реальности, три интерактивных пола и стены, интерактивный песчаный стол, роботы и конструкторы, а также технологическая лаборатория из Дании "Thinken Lab".

Время работы центра будет адаптировано к программам школ края. На школьных каникулах запланированы лагеря и специальная программа обучения для педагогов.

Перед официальным открытием сегодня в квартале "Зеленая Вилла" от 14 до 19 часов пройдет день открытых дверей для жителей и гостей Сигулдского края.

Автор идеи и создатель STEAM-центра Линда Лиепиня рассказывает, что в помещениях центра у школьников будет возможность работать с современными технологиями, развивать творчество и аналитические навыки, а учителям будут предложены конференции, программы менторинга, а также поддержка по интеграции в учебный процесс современных технологий.

STEAM-центр появился благодаря инициативе социального проекта "Roboskola.lv". Цель проекта - популяризация и внедрение STEAM-образования в каждой латвийской школе.

#наука #сигулда
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го января

    Ну вот, прекрасно! Дания отдала Латвии старый микроскоп. Латвия на него списала пару миллионов. Теперь его можно демонстрировать и брать за это деньги. Ну и "наука" сделает очередной невероятный рывок.

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