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«Каждый мужчина в Латвии должен идти на войну» - Бергманис переругался Экисом в телестудии 4

Наша Латвия
Дата публикации: 04.01.2025
BB.LV
«Каждый мужчина в Латвии должен идти на войну» - Бергманис переругался Экисом в телестудии

В программе TV24 «Kartības rullis» произошла крайне острая дискуссия между кинорежиссером Андреем Экисом и бывшим министром обороны Раймондом Бергманисом, который в настоящее время возглавляет Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Речь шла о реакции и поведении людей в час «Х».

Бергманис указывает, что в этот момент все люди должны пойти на войну. Экиса это завело и он сказал: «То есть, я говорю жене: «Эй, старушка! Береги себя сама!» Кинорежиссер недоумевает, как в такой ситуации разделить ответственность за семью и страну.

Бергманис возражает, что именно это сейчас и делается на Украине. Экис же умеет сказать, что Украина немного другая, есть заявки, планы действий. Когда друзья из Украины говорят, что уже точно знают, как действовать в каждой ситуации: «Почему у меня уже нет приложения?»

Бергманис на это соглашается, но Экис, для которого вопросы национальной безопасности крайне очень важны, горячится и все-таки хочет разобраться до конца: «Но почему ты мне сказал, что в час «Х» все пойдут на войну? Куда, с чем? Ты даже чем-то меня обидел.

«Нет, чем я тебя обидел? Что каждый мужчина в Латвии должен идти на войну?» - хочет понять Бергманис.

Экис, однако, указывает, что не понимает, как действовать при начале боевых действий. Если придется идти на войну, куда идти и как все это произойдет?

Ведущий программы Армандс Пуче также отмечает, что вопрос уместен, потому что непонятно, с чем воевать. С бейсбольной битой? И куда надо будет идти?

«Теоретически надо будет идти туда, где происходит вербовка и где все собираются», - объясняет Бергманис, но он не может сказать, где это будет происходить, но думает, что все будут уведомлены.

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Комментарии (4)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го января

    Ведь Латвии гарантирует право платить налоги из из них поддерживать AirBaltic, Гаусса ( он кстати пойдет на войну) а также замечательный проект Rail Baltica и невероятного министра Бришкенса ( аон пойдёт на войну?). Конечно, за такие возможности умереть это честь.

    72
    1
  • Д
    Дед
    4-го января

    Каждый русский в Латвии должен помня заботу правительства пролить свою кровь за этих людей, которые не забывают напомнить, что русские ДОЛЖНЫ разговаривать на латышском. Забывают, рассказать, когда одалживали, но должны!

    88
    0
  • 4-го января

    все "граждане торг компании Латв Республика" обязаны рыть окопы в сотни км вдоль границы РСФСР, БССР, минировать поля, выпускать оборонную продукцию, ставить бетонные ежи. Латвия должна собрать 50 дивизий, пару танковых дивизий. Все на фронт!!!

    47
    3
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го января

    Граждане Латвии обязяны пойти на войну.Воевать и погибнуть за государство,это твой долг,гражданин.....А неграждане со стороны посмотрят...попкорн пиво все дела...

    94
    2

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