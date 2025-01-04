«Каждый мужчина в Латвии должен идти на войну» - Бергманис переругался Экисом в телестудии

В программе TV24 «Kartības rullis» произошла крайне острая дискуссия между кинорежиссером Андреем Экисом и бывшим министром обороны Раймондом Бергманисом, который в настоящее время возглавляет Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Речь шла о реакции и поведении людей в час «Х».

Бергманис указывает, что в этот момент все люди должны пойти на войну. Экиса это завело и он сказал: «То есть, я говорю жене: «Эй, старушка! Береги себя сама!» Кинорежиссер недоумевает, как в такой ситуации разделить ответственность за семью и страну.

Бергманис возражает, что именно это сейчас и делается на Украине. Экис же умеет сказать, что Украина немного другая, есть заявки, планы действий. Когда друзья из Украины говорят, что уже точно знают, как действовать в каждой ситуации: «Почему у меня уже нет приложения?»

Бергманис на это соглашается, но Экис, для которого вопросы национальной безопасности крайне очень важны, горячится и все-таки хочет разобраться до конца: «Но почему ты мне сказал, что в час «Х» все пойдут на войну? Куда, с чем? Ты даже чем-то меня обидел.

«Нет, чем я тебя обидел? Что каждый мужчина в Латвии должен идти на войну?» - хочет понять Бергманис.

Экис, однако, указывает, что не понимает, как действовать при начале боевых действий. Если придется идти на войну, куда идти и как все это произойдет?

Ведущий программы Армандс Пуче также отмечает, что вопрос уместен, потому что непонятно, с чем воевать. С бейсбольной битой? И куда надо будет идти?

«Теоретически надо будет идти туда, где происходит вербовка и где все собираются», - объясняет Бергманис, но он не может сказать, где это будет происходить, но думает, что все будут уведомлены.