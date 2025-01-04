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Марис Гайлис об улучшении демографии: правительство должно финансировать не «трансвеститов», а семейные объединения 1

Наша Латвия
Дата публикации: 04.01.2025
BB.LV
Марис Гайлис об улучшении демографии: правительство должно финансировать не «трансвеститов», а семейные объединения

«Это вопрос ценностей», - заявил бизнесмен и бывший премьер-министр Марис Гайлис в интервью программе TV24 "Ziņu TOP", обсуждая демографическую политику в Латвии и финансирование ее улучшения из государственного бюджета.

«Рождение ребенка нужно сделать чем-то ценным, а на данный момент это не так. Есть много других более ценных вещей», - отметил он.

По мнению бывшего премьер-министра Гайлиса, это нельзя просто так сделать ценным, к этому нужно целенаправленно идти.

Гайлис указал, что его двенадцатый внук уже «на подходе», поэтому он также ждет решений политиков по решению демографических вопросов.

«Конечно! Я считаю, что это нужно поддержать...Прежде всего, что может сделать правительство, так это поддержать материально. И поддерживать организации, которые этим занимаются - не финансировать трансвеститов, что было бы совершенно противоположным направлением, а финансировать объединение многодетных семей. Например, в том же Израиле у феминисток много детей, потому что это дело чести! И евреи это понимают, а мы нет. Первый ребенок за 35 лет, понятно, что он будет единственный», - заявил предприниматель и бывший премьер-министр Гайлис.

#демография
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2

Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го января

    Ты шо,на Риню замахнулся??? Агент Кремля.....

    17
    7

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