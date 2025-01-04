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С 1 февраля планируется ввести порядок досмотра вещей учеников директорами школ 2

Наша Латвия
Дата публикации: 04.01.2025
gorod.lv
С 1 февраля планируется ввести порядок досмотра вещей учеников директорами школ

Министерство образования и науки (МОН) представило на утверждение проект правил, устанавливающих порядок действий директоров школ по досмотру вещей учеников и ограничению их передвижения в целях безопасности.

Согласно проекту правил, если ученик подозревается в проносе опасных веществ или предметов в школу, на ее территорию или на мероприятия, организованные учебным заведением, сотрудники школы или другие ученики должны будут немедленно сообщить об этом директору школы или его уполномоченному представителю.

Если требуются немедленные действия, ученики должны будут сообщить о своих подозрениях любому сотруднику школы, который обязан немедленно проинформировать директора или его уполномоченного представителя.

Директор или уполномоченное им лицо примет решение ограничить передвижение подозрительного ученика и потребует предъявить и осмотреть его личные вещи. Обыск должен проводиться в присутствии как минимум еще одного сотрудника школы, чтобы обеспечить конфиденциальность ученика.

Если в результате проверки выяснится, что ученик принес с собой опасные вещества или предметы, директор школы или уполномоченное им лицо должны будут сообщить об этом в муниципальную полицию или Госполицию, а также родителям несовершеннолетнего. При необходимости необходимо также проинформировать муниципальные социальные службы и учредителя учебного заведения.

Директор школы или его/ее уполномоченный представитель должен будет обеспечить вывоз и хранение обнаруженных опасных веществ и предметов до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Если подозреваемый ученик не соглашается выдать свои личные вещи, директор школы или уполномоченное им лицо должны будут сообщить о случившемся сотрудникам правоохранительных органов и контролировать учеников до их прибытия.

Осенью прошлого года Сейм принял предложенные президентом Эдгаром Ринкевичем поправки к закону об образовании, которые разрешают директорам школ обыскивать вещи учеников и ограничивать их передвижение по соображениям безопасности.

Вопрос о безопасности в учебных заведениях вновь был поднят после случаев насилия в некоторых учебных заведениях.

Правила могут вступить в силу с 1 февраля.

#школы
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го января

    "ограничению их передвижения в целях безопасности" Кандалы напялите? Ошейник с поводочком? Запирать в классе на замок? О, это "в целях безопасности"...Какую клетку и строй во имя этого можно построить, оправдывая этим...

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го января

    И чего то вспомнилось, что при совке, меня ни разу не шмонали в школе, хоть и притаскивали всякую дрянь. Самострелы, пугачи, взрывпакеты (ах, эти милые коробки из под спичек с алюминиевой пудрой, марганцовкой, пару камушками внутри и перемотанные изолентой...😍)...мда...

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