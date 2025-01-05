Синоптики предрекли для Латвии холодную пору

Температура воздуха в воскресенье будет держаться около нуля или чуть ниже нуля градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидается переменная облачность, временами возможен снег, временами выглянет солнце.
Температура воздуха составит +2...-3 градуса, будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер.
В Риге солнце будет временами скрываться за облаками, возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице составит 0…-1 градус.
Комментарии (1)
Оставить комментарий