Baltijas balss logotype

Снизить скорость до 80 км/ч, увеличить число камер и столбиков: новая политика на дорогах Латвии 2

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2025
BB.LV
Снизить скорость до 80 км/ч, увеличить число камер и столбиков: новая политика на дорогах Латвии

Министерство сообщения Латвии предлагает политику "нулевой терпимости" к превышению скорости, требует больше камер фиксации нарушений и ужесточение требований к начинающим водителям

Цели, поставленные в "Плане дорожной безопасности на 2021–2027 годы" по снижению числа тяжело пострадавших и погибших в ДТП, могут не быть достигнуты с текущими мерами, поэтому необходимы дополнительные шаги для улучшения дорожной безопасности, говорится в информационном сообщении Министерства сообщения (МС).

Документ, который будет рассмотрен правительством 7 января, включает около 30 новых мероприятий. Среди них приоритетом обозначена реализация политики "нулевой терпимости" к превышению допустимой скорости вплоть до 10 км/ч.

Среди других приоритетных мер предлагаются:

– систематическое изучение тяжёлых аварий,

– расширение контроля участников дорожного движения,

– установка дополнительных систем контроля средней скорости (как минимум 16),

– а также устройств для контроля нарушений светофорных сигналов и использования выделенных полос для общественного транспорта.

Планируется пилотный проект по оценке усталости водителей пассажирских автобусов и грузовых автомобилей, а также анализ безопасности микромобильных сервисов с обязательным введением тестов реакции при аренде транспортных средств в ночное время на выходных.

Приоритетом является также совершенствование системы штрафов и улучшение обучения новых водителей. Министерство предлагает повысить требования к подготовке начинающих водителей и ограничить учебные поездки с временными водительскими удостоверениями.

Среди инфраструктурных улучшений обсуждаются разделение встречных полос защитными столбиками, модернизация перекрёстков под углом 90 градусов, внедрение "турбокругов", обозначение дистанции между автомобилями, уменьшение мест для разворотов и поворотов налево, а также строительство стоянок для грузовых автомобилей, чтобы снизить риск, связанный с парковкой на обочинах.

Предлагается ужесточение мер, включая конфискацию автомобилей с серьёзными техническими дефектами или значительным количеством неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

МС также указывает на важность снижения допустимой скорости в городах до 30 км/ч в густонаселённых районах и на участках с большим количеством пешеходов или микромобильного транспорта.

За пределами населённых пунктов предлагается ограничить скорость до 80 км/ч.

#дороги #правила
5
97

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    5-го января

    Я предлагаю всем ездить только задом! Эти сволочи уже не знают, как с населения содрать побольше денег. Не понятно, только, кто за этих тварей голосует. Неужели , латышам нравится. как их доят и обдирают , как липку.

    55
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    6-го января

    "криеви нак", Дед, и мозг у латыша отрубается. И делай с ним что хош.

    13
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео