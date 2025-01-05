Снизить скорость до 80 км/ч, увеличить число камер и столбиков: новая политика на дорогах Латвии

Министерство сообщения Латвии предлагает политику "нулевой терпимости" к превышению скорости, требует больше камер фиксации нарушений и ужесточение требований к начинающим водителям

Цели, поставленные в "Плане дорожной безопасности на 2021–2027 годы" по снижению числа тяжело пострадавших и погибших в ДТП, могут не быть достигнуты с текущими мерами, поэтому необходимы дополнительные шаги для улучшения дорожной безопасности, говорится в информационном сообщении Министерства сообщения (МС).

Документ, который будет рассмотрен правительством 7 января, включает около 30 новых мероприятий. Среди них приоритетом обозначена реализация политики "нулевой терпимости" к превышению допустимой скорости вплоть до 10 км/ч.

Среди других приоритетных мер предлагаются:

– систематическое изучение тяжёлых аварий,

– расширение контроля участников дорожного движения,

– установка дополнительных систем контроля средней скорости (как минимум 16),

– а также устройств для контроля нарушений светофорных сигналов и использования выделенных полос для общественного транспорта.

Планируется пилотный проект по оценке усталости водителей пассажирских автобусов и грузовых автомобилей, а также анализ безопасности микромобильных сервисов с обязательным введением тестов реакции при аренде транспортных средств в ночное время на выходных.

Приоритетом является также совершенствование системы штрафов и улучшение обучения новых водителей. Министерство предлагает повысить требования к подготовке начинающих водителей и ограничить учебные поездки с временными водительскими удостоверениями.

Среди инфраструктурных улучшений обсуждаются разделение встречных полос защитными столбиками, модернизация перекрёстков под углом 90 градусов, внедрение "турбокругов", обозначение дистанции между автомобилями, уменьшение мест для разворотов и поворотов налево, а также строительство стоянок для грузовых автомобилей, чтобы снизить риск, связанный с парковкой на обочинах.

Предлагается ужесточение мер, включая конфискацию автомобилей с серьёзными техническими дефектами или значительным количеством неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

МС также указывает на важность снижения допустимой скорости в городах до 30 км/ч в густонаселённых районах и на участках с большим количеством пешеходов или микромобильного транспорта.

За пределами населённых пунктов предлагается ограничить скорость до 80 км/ч.