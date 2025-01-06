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Сколько-сколько?! Люди в шоке от числа работников и бюджета латвийского гостелерадио 2

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
Сколько-сколько?! Люди в шоке от числа работников и бюджета латвийского гостелерадио

Пользователям соцсетей число работников объединенного общественного СМИ и его бюджет, объявленные на днях, показались чрезмерно большими. Об этом пишет TautaRunā.

На днях было сообщено, что Объединённое общественное медиа Латвии (LSM) начнёт 2025 год с 865 сотрудниками и утверждённым общим бюджетом в размере 51,359 миллиона евро. Об этом проинформировал Совет общественных электронных СМИ (SEPLP).

В социальной сети "X" возникла волна возмущения как из-за численности сотрудников LSM, так и из-за запланированных расходов. Публицист Лато Лапса с иронией поднял эту тему: "Думаю, в интересах общества было бы увеличить число сотрудников до 1000 и бюджет соответственно — до 100 000 евро на каждого сотрудника. Тогда, наконец, всё было бы хорошо."

Расчёты пользователей показали, что на каждого сотрудника приходится около 60 000 евро. Конечно, это не только зарплата, но и общие расходы LSM на обеспечение контента и трансляций.

Для многих эти цифры кажутся чрезмерными: "Во сколько с вилами приходить? Мне грустно, что я плачу свои налоги... Кажется, начну гордиться: вот, обманул СГД, вот, утаил налоги... Ненависть растёт. Я патриот, но сколько можно".

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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    6-го января

    Это за то, что показывают по телевизору? За эту бредятину по 50 евро с человека, включая стариков и детей? Ахренеть!!!!

    7
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го января

    Чего вы хотели-государственное. Дорогое, растратное, вялое, бюрократическое. С сонными рожами, которые знают что зад рвать не надо, а получка идёт по плану и графику. Качай провластное говно в эфир и так до пенсии. В безсмысленности. В ненужности. За то на тёплом месте и не асфальт ложить в +30.

    52
    1

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