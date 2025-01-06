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Снег и гололед - латвийские синоптики выпустили предупреждение 2

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
Снег и гололед - латвийские синоптики выпустили предупреждение
ФОТО: Global Look Press

Вечером в понедельник и в ночь на вторник по всей Латвии ожидаются осадки - метель, которая начиная с юго-запада постепенно сменится ледяным дождем, прогнозируют синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии по всей стране объявил предупреждение оранжевой степени в связи с сильным замерзающим дождем, под воздействием которого на проводах, ветках деревьев, дорогах и других поверхностях образуется лед. Это может повлиять на движение транспорта по дорогам и железным дорогам, воздушное сообщение, а также на передвижение пешеходов.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который постепенно сменится юго-западным. В порывах скорость ветра будет достигать 8-13 метров в секунду, к исходу ночи на западном побережье Курземе - 18 метров в секунду.

Температура воздуха в начале ночи в северо-восточной части страны составит -3...-5 градусов. С юго-запада придет более теплый воздух, и ранним утром на западном побережье Курземе температура поднимется до +6...+7 градусов.

Во второй половине ночи, начиная с юго-запада Латвии, осадки прекратятся, и во вторник лишь местами пройдет небольшой дождь, более сильные осадки ожидаются во вторник вечером в Латгале и Селии. Сквозь облака в некоторых местах выглянет солнце.

Во вторник будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха в середине дня составит +1...+4 градуса.

В Риге ночью ожидаются дождь и гололед, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется от -2 до +2 градусов. День пройдет без осадков, небо будет преимущественно затянуто облаками, ожидается слабый южный ветер, максимальная температура воздуха составит +3 градуса.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го января

    Чего то заголовок сегодня необычный 🤔 Обычно у ббшников прогноз погоды любимое где можно творчески ивратится в кликбейте.🤨

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го января

    ивратится-извратиться . тьфу пропасть.

    4
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