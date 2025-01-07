Доска жалоб: неужели за такую мелочь в Латвии так сильно наказывают?! Это издевательство!

«В конце года к нам на предприятие пришла рижская муниципальная полиция и начала процесс об административном правонарушении за то, что у нас на входной двери нет наклейки о запрете курения!», - пишет на «Доске жалоб» Инессе.

«После визита полиции мы исправили это упущение, прислали доказательства полицию. Сегодня было слушание и за эту неприклеенную наклейку нас оштрафовали на 200 евро, штраф такой «маленький», потому что мы признали вину об этом нарушении и сразу исправили этот недостаток, а других нарушений раньше не было.

Хотелось бы узнать, действительно ли такое большое наказание за такое нарушение, когда, к тому же, в помещениях законом запрещено курить уже много лет. Неужели за что-то такое у нас столь сильно наказывают, я считаю, это издевательство!», - негодует женщина.