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Доска жалоб: неужели за такую мелочь в Латвии так сильно наказывают?! Это издевательство! 3

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
Доска жалоб: неужели за такую мелочь в Латвии так сильно наказывают?! Это издевательство!

«В конце года к нам на предприятие пришла рижская муниципальная полиция и начала процесс об административном правонарушении за то, что у нас на входной двери нет наклейки о запрете курения!», - пишет на «Доске жалоб» Инессе.

«После визита полиции мы исправили это упущение, прислали доказательства полицию. Сегодня было слушание и за эту неприклеенную наклейку нас оштрафовали на 200 евро, штраф такой «маленький», потому что мы признали вину об этом нарушении и сразу исправили этот недостаток, а других нарушений раньше не было.

Хотелось бы узнать, действительно ли такое большое наказание за такое нарушение, когда, к тому же, в помещениях законом запрещено курить уже много лет. Неужели за что-то такое у нас столь сильно наказывают, я считаю, это издевательство!», - негодует женщина.

#штрафы #доска жалоб
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Комментарии (3)

  • MiU
    Made in USSR
    7-го января

    Срочно ищите наклейку, запрещающую испражняться... А то - мало ли что... :-)

    5
    0
  • Д
    Дед
    7-го января

    Потому что согласно правилам о муниципальной полиции, 50% от суммы штрафов идет на счет предприятия выставившего штраф. А из этой суммы, согласно, правилам выплачиваются доплаты и премии. Соответствии с законом, лицо выставляющее штраф не может быть заинтересовано в штрафе, но в латышском государстве, это всем по боку.

    17
    0
  • VS
    Vad Sorry
    7-го января

    Наверное поэтому производство и нет в Латвии живём в кредит.. Наше правительство берет кредиты и поднимает себе зарплаты катается по миру за наши деньги и учит других демократии а в своей стране беспорядок всё что начали строить разваливается. А этот случай показывает какой беспредел и маразм творится.

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