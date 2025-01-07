Калниньш после ухода с поста командующего НВС будет наслаждаться жизнью

Министерству обороны в будущем необходимо сосредоточиться на развитии мобильности, огневой мощи, новых технологий и логистики, заявил в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, который после ухода с должности планирует наслаждаться жизнью, пишет ЛЕТА.

2024 год для НВС был чрезвычайно насыщенным и полным интенсивной военной деятельности. «Я доволен 2024 годом», — отметил Калниньш. По его мнению, в будущем необходимо работать в четырех направлениях: мобильность, огневая мощь, новые технологии и логистика. Он сообщил, что в этом и ближайших годах будут проводиться различные проверки, чтобы оценить возможности выполнения задач в самых сложных условиях. Тем временем численность союзников НАТО в Латвии продолжает расти.

На вопрос о вероятности нападения России на Латвию Калниньш ответил, что, какими бы циничными ни казались его слова, безопасность Латвии частично зависит от исхода войны в Украине — насколько украинские военные смогут выполнять свои задачи и получать поддержку западных стран. Тем не менее, даже если исход будет не совсем благоприятным для Украины, безопасность Латвии защищена намного лучше, чем стран, находящихся вне НАТО, отметил глава армии. Калниньш уверен, что Украина не сдастся и будет сражаться до конца, а разговоры о мирных переговорах воспринимает очень критически.

Оценивая время своего руководства армией, Калниньш подчеркнул, что в НВС начата реализация ряда проектов. Планы развития армии были разработаны таким образом, чтобы каждый следующий руководитель НВС продолжал последовательный путь развития. Калниньш отметил, что хотел бы за восемь лет добиться большего прогресса в огневой мощи, логистике, резервах и мобильности, но существующие темпы имеют объективные причины — НВС является частью государственной системы, а финансирование необходимо и другим секторам.

«Я очень доволен и благодарен латвийской нации и обществу, которые поддержали совершенствование системы обороны и приняли участие в ней, вступив в Земессардзе и профессиональную службу», — заявил Калниньш, добавив, что прошлый год стал рекордным для НВС: в вооруженные силы вступили 762 гражданина Латвии, из них 112 пришли из Государственной службы обороны. «Это показывает, что наше общество вовсе не депрессивное и хочет защищать Латвию», — отметил глава армии, добавив, что в будущем интерес к службе в армии сохранится.

После ухода с должности Калниньш планирует реализовать "лучший план" — наслаждаться жизнью.

Ранее сообщалось, что в январе истекает срок полномочий Калниньша на посту командующего НВС, а его преемником станет нынешний командир Земессардзе Каспар Пуданс, который приступит к выполнению новых обязанностей 27 января.