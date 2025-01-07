Плата за солидарность: 1306 украинцам в Латвии положили «минималку»

Минимальная заработная плата в нашей республике с 1 января 2025 года составляет 740 евро — и государство определило целый ряд лиц, которых оно ею осчастливит.

Правда, в течение лишь одного месяца, ну а потом наемные работники или самозанятые персоны уже пустятся в самостоятельное плавание в море нашей рыночной экономики…

Латвийская нормативная база предусматривает программу расходов под кодом 17.00.00: "Финансирование осуществления мероприятий, определенных Законом о поддержке гражданских жителей Украины".

Министерство благосостояние на портале правовых актов отчиталось, что по состоянию на 20 декабря 2024 года в стране были выплачены 2373 пособия по "началу занятости", плюс 227 пособий для самозанятых лиц. Всего на это из бюджета потратили 1,82 миллиона евро.

"Чтобы обеспечить экономические нужды гражданских жителей Украины, которые бегут от вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией и которые в силу этой причины въехали в Латвийскую Республику или которые во время этого конфликта не могут вернуться обратно в Украину, Закон предусматривает для указанных лиц присваивать права на занятость".

Вероятно, все же определенная часть проживавших в ЛР украинских граждан переместилась либо к себе на родину, либо в другие государства. Потому в текущем году численность спонсируемых лиц уменьшится более чем на тысячу человек.

Тем не менее общее финансирование будет вполне солидным — 966 280 евро.

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