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С животными на пляже в Юрмале круглый год. Начат сбор подписей 3

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
С животными на пляже в Юрмале круглый год. Начат сбор подписей

На платформе "Manabalss.lv" начат сбор подписей за инициативу сделать один из участков юрмальского пляжа доступным для выгула домашних питомцев круглый год.

Автор инициативы Алла Дитля отмечает, что нынешние ограничения на прогулки с питомцами на юрмальских пляжах несоразмерны и создают ненужное бремя как для муниципальной полиции, так и для владельцев животных.

"Использование пустого пляжа при соблюдении правил, когда животное находится на поводке, а владелец обеспечивает сбор экскрементов, никому не навредит", - говорится в инициативе.

Дитля отмечает, что в Юрмале нет альтернативных мест для прогулок с животными вблизи моря, что значительно ограничивает возможности их владельцев качественно проводить время на свежем воздухе. Поэтому она призывает выделить определенный участок пляжа, например, в районе Лиелупе или Кемери, где будет разрешено выгуливать питомцев круглый год.

На данный момент под инициативой собрано уже более половины из необходимых 400 подписей.

Согласно правилам, собак на поводке разрешено выгуливать на пляжах Юрмалы с 1 ноября по 31 марта, а с 1 апреля по 31 октября выгул запрещен.

#животные #юрмала #сбор подписей
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Комментарии (3)

  • MiU
    Made in USSR
    7-го января

    На пляжах в черте города вообще надо запретить выгул домашних животных. Очень приятно, типа, загорать где собаки устраивают свой зимний туалет. На необорудованном побережье вне города - другое дело. При соблюдении санитарно-гигиенических норм, почему бы и нет.

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    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го января

    Не-не...В холодное время пожалуйста. В купальный сезон нет уж. И так бацилы глисты всякие плодятся в тепле за здравие от людей. Ещё и шавок добавим до кучи. Юрмала не бетонные джунгли. Есть навалом мест где своего пёселя можно выгуливать.

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    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го января

    Кстати, шавка на пикче без поводка или намордника. А потом толстожопые тётки носятся за такими, пытаясь поймать, оря-"она добраяяяя!!! она не кусаааетсяяяя!!!".

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