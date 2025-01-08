Государство с треском проигрывает конкуренцию в СМИ: куда уходят десятки миллионов евро?

По части телевидения я являюсь малоподвижным консерватором – никак не заставлю себя отказаться от привычного кабельного формата, поставленного в столь далеком 2020 году. Хотя, казалось бы, все уж поменялось. Давайте же разберемся, зачем и какое мы с вами в наше время смотрим ТВ.

Сто пятьдесят каналов, выбрать нечего?

Когда работник коммуникационной сети сверлил дырку в стене под кабель, то я утешал себя тем, что наконец-то буду упакован по полной программе. Взял самый «навороченный фарш» в IT-холодильнике: высокоскоростной интернет с раздачей Wi-Fi по квартире, полторы сотни кабельных каналов, да еще и телефон. С проводом на шнуре. Однако интернетовский и с таким ценовым тарифом, чтобы я мог звонить кому хочу практически бесплатно, а мне только за денюжку, причем немалую.

Где-то пару лет продолжался медийный шведский стол с бесконечным разнообразием блюд. Скажу сразу, году в 2021-м я практически не смотрел российские федеральные каналы, предпочитал коммерчески-информационный РБК, американский Current Time, космополитически-глобалистский RTVi, оппозиционный «Дождь». И задолго до начала активной боевой фазы в Украине стал обращать внимание на новый канал из Киева под названием «FREEДОМ». Уж слишком часто они рассказывали о ситуации в Крыму и на Донбассе – и стало казаться, там опять что-то назревает…

Потом были военно-цензурные запреты, которые лишили подавляющего большинства новостного ТВ на моем родном языке, за редким исключением. Осталась лишь развлекуха.

Впрочем, и сейчас у меня есть возможность «широкого» выбора между китайскими государственными каналами на русском языке и базирующимся в Польше Belsat, повествующим «па-беларуску». Есть еще дивный канал «Рада», где можно получить представление о том, как проходит парламентская жизнь в Незалежной.

ТВ я так и не отключаю. Вероятно, есть некое предчувствие, что в один день увижу президента и премьер-министра нашей республики, обращающегося к зрителям по настоящим, а не вымышленным информационным поводам…

Уже менее половины аудитории

Меж тем уже на 7 января назначено окончание согласования важного документа: «О необходимом финансировании реализации реформы государственного значения по созданию в 2025 и 2026 годах единого общественного СМИ Латвии».

Как выясняется, мое субъективное мнение подтверждается опытным путем: по данным опросов социологического центра Kantar, за последние четыре года общая линейно охватываемая аудитория каналов снизилась с 51,49% населения Латвии в 2019 году до 47,79% в 2023 году. Данные за прошлый год еще не подоспели, но понятно, что они неутешительны. Выходит, что власть не хотят слушать! А как же ей теперь внедрять в сознание общественности, как принято нынче выражаться, нарратив? Про то, что мы живем в лучшем из миров, и хотеть чего-то другого – ересь, если не преступление.

Есть, конечно, и позитивные тенденции. Так, аудитория интернет-портала «общественного» (т.е. финансируемого из государственного бюджета) вещателя LSM, с 2019 по 2023 годы увеличилась с 16,6 до 29,7 процентов. Здесь определенную роль сыграли и социальные сети – ведь, пользуясь тем же Facebook, люди со временем начинают подпадать под рассылку оповещений от различных медиаресурсов и, чисто по алгоритмам мистера Цукерберга, охватываются и покрытием LSM.

На самом деле у Facebook аудитория становится все более возрастной: поколение, например, моего 19-летнего сына «сидит» преимущественно в Instagram. Хотя, разумеется, есть и пенсионеры, которым нравится TikTok. Но в любом случае, государственное участие в новых соцсетях весьма мало.

Гладко было на бумаге

«Концепция создания и деятельности единого латвийского общественного электронного СМИ» была принята почти три года назад – 7 февраля 2022 года. С той поры много сотен тысяч евро было потрачено на такую дивную структуру, как SEPLP – Совет по общественным электронным средствам массовой информации. Но его члены постоянно отстают от меняющейся медийной действительности.

Например, в числе задач государственных СМИ было «способствовать развитию новых форматов содержания для привлечения более широкой аудитории». Так привлекли бы с несколько десятков популярных в обществе личностей, чтобы те вели блоги, в том числе и в YouTube – еще одном ресурсе, по которому официальная Рига проигрывает с треском. Ан нет, это ж если, скажем, Лато Лапсу позовешь – этак он весь наш курятник переворошит. Со старыми, проверенными кадрами на зарплате поспокойней будет.

Потому разве стоит удивляться, что на этом фоне самые что ни на есть случайные персонажи, которые завели свой «бложек», вполне конкурируют по числу просмотров с тем же LTV7.

Я тут специально поинтересовался программой телеканала, на котором существует вариант выбора языка на ТВ. Пожалуйста, смотрите сериал «Полицейский участок» (Канада), семейную сагу «Бетховен» или «Глобализация и мы» в исполнении Deutsche Welle. Еще очень много концертов поп-групп.

Впрочем, ведь есть и такие зрители – а их немало, – кто чисто по материальным соображениям не могут позволить себе даже скромного кабельного пакета. Потому у них «доза культуры» – это то, что предлагает государство в рамках бесплатного вещания. Достаточно попробовать включить телевизор, например, где-нибудь в сельской школе… Это мы тут, столичные жители, разбалованы!

Прирастать будут Латгалией

Агнесе Лаце, министр культуры от «Прогрессивных», уверена, однако, что у национального СМИ есть большое будущее; в информационном письме на портале правовых актов она пишет:

«Приоритетами будут развитие новых жанров для большей привлекательности для детской и молодежной аудитории, увеличение новостной и аналитической журналистики, новые форматы культурно-просветительского содержания (сериалы, аудиодрамы и т. д.), а также планируется увеличить объемы региональной информации путем создания новой региональной студии в Даугавпилсе.

Увеличение финансирования будет направлено на приобретение содержания, созданного независимыми продюсерами, и совместное производство телесериалов, что увеличит инвестиции в деятельность латвийской творческой индустрии. Цель состоит в том, чтобы к 2027 году общая еженедельная аудитория государственных СМИ увеличилась до 80% населения Латвии…»

Серьезная заявка на успех, да? Тем паче что под это дело уже ассигнованы немалые суммы – 49 526 597 евро в 2025 году, из которых только половина – 24 202 930 евро – пойдет именно на создание контента, т.е. программ, а прочее – на зарплаты, коммунальные расходы и т.п.

Проблема лишь в том, что в то же самое время все больше людей подключается к мировому информационному потоку через овладевающий массами Латвии мессенджер Telegram: многим интересно посмотреть, как там клевещут из Кремля, а виртуальная частная сеть VPN, в виде крохотной программульки, позволяет напрямую смотреть любые запретные каналы. Что можно сделать с людьми, которые через глушилки в середине 1980-х слушали «Свободу»?

Ну а руководству и персоналу национальных СМИ, конечно, творческих успехов в 2025 году!