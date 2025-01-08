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В Латвии назвали животное 2025-го года 1

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2025
LETA
В Латвии назвали животное 2025-го года
ФОТО: LETA

Животным 2025 года, года 180-летия Латвийского национального музея природы, выбран еж, сообщили сегодня в музее.

Как отмечают зоологи, еж - это дикое животное, которое встречается и в городской среде. Наиболее характерной его особенностью является покрытое иглами тело. У ежа маленькая голова с заостренной, подвижной и влажной мордочкой. У ежей маленькие, круглые глаза, маленькие, округлые уши и очень короткий хвост. Ножки относительно короткие, сильные, с пятью пальцами и когтями, которые пригодны в том числе и для рытья.

Ежики передвигаются равномерными, быстрыми шагами, но могут и бегать, и даже прыгать. Спина и бока покрыты двухсантиметровой игольчатой шубкой, а голова, живот и ноги - грубой шерстью. При опасности еж может свернуться в клубок, выставив наружу свои иголки.

Специалисты отмечают, что в Латвии обитают два вида ежей, очень похожих внешне, - белогрудый еж "Erinaceus roumanicus" и обыкновенный еж "Erinaceus europaeus". Белогрудый еж более распространен, так как его ареал охватывает всю территорию Латвии. Обыкновенный еж встречается редко, в основном на северо-востоке Латвии. Ежи, обитающие в Латвии, в октябре впадают в спячку, которая длится до апреля.

Зоологам известно, что ежи обитают в местах, богатых кустарниками, лиственными деревьями и подлеском - на лесных опушках, в фермерских угодьях, в садах и парках. Они любят держаться вблизи населенных пунктов, в том числе в городах. Ежи активны в теплое время года, в темное время суток.

Ежи всеядны, но в основном питаются беспозвоночными - жуками, гусеницами, улитками, червями и пауками. Они также едят фрукты и мелких позвоночных, таких как лягушки, змеи, ящерицы, детеныши птиц и яйца. Продолжительность жизни ежей составляет от пяти до семи лет. Их естественными врагами являются лисы, барсуки, куницы, кабаны, совы и собаки. По словам экспертов, им также угрожают автомобили, выжигание и использование пестицидов.

"Животное года" - одно из самых давних мероприятий Музея природы. Впервые животное года было выбрано в 2000 году.

В прошлом году животным года музей выбрал косулю, 2023 - ящерицу, 2022 - ласку, 2021 - зайца, 2020 - бобра, 2019 - лося, 2018 - белку.

#животные
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    А могли бы дать этот гордый титул и политику латвии🙄. Даже "скотина года" бы подошло чудесно.

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