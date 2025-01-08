В Риге нужен памятник сражающимся на Украине латвийцам! Начат сбор подписей

На портале общественных инициатив «Manabalss» начат сбор подписей, чтобы в Риге был установлен памятник сражающимся на Украине гражданам Латвии.

Автор инициативы Максим Ревунов указывает, что граждане Латвийской Республики отправились воевать против армии Российской Федерации на Украину, защищая свободу как Украины, так и Латвии. Известно, что после широкомасштабного вторжения России на Украину один латвийский доброволец погиб, а другой серьезно пострадал и потерял ноги.

По словам авторы, не исключено, что есть и другие герои, информация о которых не разглашается. Этим людям и их близким важно знать, что Латвия ценит их мужество и самопожертвование и считает их героями, защищающими нашу общую свободу.

«Необходимо поставить памятник в Риге, в Кронвальдском парке, перед посольством Украины или РФ. Памятник станет данью памяти латвийским добровольцам, которые сражались, погибали или были ранены, защищая независимость Украины и Латвии. Эта борьба на Украине касается не только Украины – она также касается будущего и свободы Латвии», - говорится в тексте петиции.

Таким образом, считает Ревунов, будут почтены граждане Латвии, отдавшие свои жизни или получившие ранения в борьбе за нашу общую свободу. Памятник будет призывать общественность не забывать российскую агрессию и ее последствия. Также будет подчеркнута необходимость продолжения оказания помощи Украине и укрепления безопасности Латвии.