Baltijas balss logotype

Многих латвийских пенсионеров в этом году ждет неприятный сюрприз 1

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2025
BB.LV
Многих латвийских пенсионеров в этом году ждет неприятный сюрприз

В порядок выплаты пенсий с этого года внесены ряд существенных изменений. И не все они пенсионерам понравятся. Об этом в интервью Neatkarīgā рассказала председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.

"Что нужно знать в 2025 году? Во-первых, с 1 января этого года необлагаемый минимум пенсии составляет 1000 евро. Эти изменения в основном касаются тех пенсионеров, которые получают пенсию и продолжают работать. Эти 1000 евро можно разделить на две части: 500 евро на получение пенсии и 500 евро на зарплату. Это означает, что подоходный налог с населения уплачивается с той части пенсии, которая превышает 1000 евро.

Кому-то нравятся эти изменения, а кому-то не совсем, потому что люди становятся неплательщиками подоходного налога, и, как следствие, не имеют права требовать возврата налога от Службы государственных доходов. Также в эту категорию, которые не получают возврат налога, входят представители творческих профессий, которые платят налоги один раз в год. Мы получили такие сообщения. В настоящее время насчитывается более 70 000 работающих пенсионеров", - рассказала Айя Барча.

#пенсии
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
4
59

Комментарии (1)

  • BBi
    Boriss Barašihins
    15-го января

    Jā, nu manas vecās smadzenes šito vairs neņem. Pensijai atvieglojums 500, algai atvieglojums 500. Kāds atvieglojums ir strādājošam pensionāram? Tā teikt, pensionāram ar kāds atvieglojums ir vai tikai algai un pensijai.

    Un vispār, līdz šim visu sapratu, bet ar šo uztaisīja tā ka vairs neko.

    1
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео