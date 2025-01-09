Многих латвийских пенсионеров в этом году ждет неприятный сюрприз

В порядок выплаты пенсий с этого года внесены ряд существенных изменений. И не все они пенсионерам понравятся. Об этом в интервью Neatkarīgā рассказала председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.

"Что нужно знать в 2025 году? Во-первых, с 1 января этого года необлагаемый минимум пенсии составляет 1000 евро. Эти изменения в основном касаются тех пенсионеров, которые получают пенсию и продолжают работать. Эти 1000 евро можно разделить на две части: 500 евро на получение пенсии и 500 евро на зарплату. Это означает, что подоходный налог с населения уплачивается с той части пенсии, которая превышает 1000 евро.

Кому-то нравятся эти изменения, а кому-то не совсем, потому что люди становятся неплательщиками подоходного налога, и, как следствие, не имеют права требовать возврата налога от Службы государственных доходов. Также в эту категорию, которые не получают возврат налога, входят представители творческих профессий, которые платят налоги один раз в год. Мы получили такие сообщения. В настоящее время насчитывается более 70 000 работающих пенсионеров", - рассказала Айя Барча.