«Ни слова по-латышски!» - популярная пиццерия в Риге оставила женщину без еды

Отправилась в пиццерию, готовые сделать заказ, но ничего не вышло. Не потому, что некому принять заказ, а потому, что человек просто не говорит по-латышски. Такое письмо журналисты Bez Tabu получили от Санты, которая в итоге осталась голодной.

«Посетила пиццерию на улице Базницас, где работает одна сотрудница — печет пиццу, и обслуживает людей. Это еще было бы понятно. Но по-латышски не говорит ни слова. Учитывая, что английский язык не является моей сильной стороной, я не смогла ничего заказать. Даже когда написала на листке бумаги, что я хочу, девушка, работающая там, ничего не поняла. Это нормально?», - недоумевает Санта.

Журналисты отправились в пиццерию со скрытой камерой, чтобы проверить, можно ли там пообщаться с кем-нибудь из сотрудников на латышском языке. Войдя в ресторан, в глаза сразу же бросилась сотрудница из письма Санты. При попытке завязать с ней разговор из кухни выбежал парень, прекрасно владеющий латышским языком.

Все шло гладко лишь некоторое время. В ходе повторной проверки пиццерии на улице Базницас журналисты отметили, что ситуация не такая хорошая, как при личном посещении. На телефонный звонок ответила женщина, не говорящая по-латышски – сразу же попросила, говорить с ней по-английски.

По словам языковых защитников, общая статистика по языковым правонарушителям значительно ухудшилась.

«В 2024 году выявлено стабильно большое количество нарушителей языковых законов. Продолжаем констатировать, что работники сферы услуг не используют государственный язык в соответствии с требованиями нормативных актов. Если вы столкнулись со случаем, когда человек не использует официальный язык при исполнении своих служебных обязанностей, у вас есть возможность сообщить об этом в Государственный языковой центр. Сообщить о проблеме можно как по телефону, так и в письменной форме. Важно указать дату и время, когда произошло это событие. А также дать описание, чтобы мы могли идентифицировать предполагаемого нарушителя, провести расследование и проверить, имело ли место нарушение. В случае нарушения мы можем наложить административное взыскание», - говорит Мадара Реке, глава департамента языкового контроля.

Больше кафе — больше нарушителей! Больше всего людей, не владеющих латышским языком, проживает в Риге. Только в сфере услуг в прошлом году выявлено 218 случаев его неиспользования в необходимом объеме. «Правонарушители меняются. Их место занимают другие нарушители. Государственный язык и его использование влияют на всю остальную политику в стране, а также на решения, принимаемые в отношении трудоустройства иностранцев», - указывает Реке.

Журналисты связались с владельцем «Picas meistars», который объяснил ситуацию.

«Нам просто не хватало сотрудников. Заболели. На данный момент такого быть не должно. Теоретически это решено. Единственное, что меня беспокоит, — что, если сотрудник снова заболеет? Как нам известно, в этой сфере работает немало молодых сотрудников. У них болит живот, потом голова. Ну да, прошлый год был для нас просто годом больших перемен. Можно сказать, что ушли все, все сотрудники, а на их место наняли новых. Чтобы набрать новых..., нужно было принимать тех, что есть!», - рассказал владелец пиццерии «Picas meistars» Кристап Беркис.

При выявлении нарушения выносится предупреждение или штраф. Суммы варьируются от 35 до 700 евро.