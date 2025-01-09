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Одних завалит снегом, других – ледяным дождем! Синоптики предупредили о погоде в пятницу 1

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2025
LETA
Одних завалит снегом, других – ледяным дождем! Синоптики предупредили о погоде в пятницу

В ночь на пятницу Латвию с юга начнет пересекать обширная зона осадков, ожидаются снег и ледяной дождь, больше всего осадков выпадет в Курземе, предупреждают синоптики.

Местами в Курземе в пятницу может выпасть более десяти сантиметров снега. На большей части территории страны снег и замерзающий дождь перейдут в дождь. В пятницу утром возможны особо неблагоприятные для вождения условия, днем они улучшатся, так как воздух потеплеет и гололед растает.

Небо будет покрыто плотным слоем облаков. Видимость затруднят не только осадки, но и дымка, местами образуется туман. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, который днем во многих местах перейдет в южный ветер, а в Курземе ожидается и северный.

Минимальная температура воздуха в начале ночи составит 0...-4 градуса, днем воздух прогреется до 0...+5 градусов.

В Риге в пятницу будет пасмурная и дождливая погода, сначала ожидается снег и замерзающий дождь. В течение дня гололед растает. Ветер - восточный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется с -1 до +3...+4 градусов.

#погода
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го января

    О! Ну вот. Опять апокалиптические заголовки вернулись в раздел погоды🥳 🍾🎉

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