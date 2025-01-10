Минобороны подтвердило сведения о гражданине Латвии, убитом в боях с россиянами

Военный погиб 25 декабря, в ходе боевых действий, воюя в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины и самоотверженно сражаясь против армии российских оккупантов в Новоегоровке Луганской области, сообщило министерство.

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) выражают глубокие соболезнования семье Платонова.

Платонов родился в Риге в 1983 году, вырос в волости Сала Екабпилсского края. Он погиб в возрасте 41 года.

«Эдгар был добросердечным, искренним и всегда позитивным человеком, который никогда не терял веру в себя и свои принципы. Он был любящим сыном, нашим большим, сильным и заботливым братом, который всегда действовал от всего сердца и с убеждением. Эдгар не боялся отстаивать свои взгляды и делал то, во что верил и что считал правильным. Его мужество, самоотверженность и желание помогать другим оставят неизгладимый след в наших сердцах. Мы уважаем его выбор и с болью учимся принимать случившееся. Эдгар всегда будет с нами — жив в наших воспоминаниях и в любви, которая никогда не угаснет», — подчеркнула семья погибшего добровольца.

Izsakam visdziļāko līdzjūtību Ukrainā kritušā brīvprātīgā karavīra Edgara Platonova ģimenei. Karavīrs gāja bojā pērn, 25. decembrī, pašaizliedzīgi cīnoties pret Krievijas okupantu armiju Novojehorivkā, Luhanskas apgabalā, Ukrainas bruņoto spēku Ārzemnieku leģiona sastāvā. pic.twitter.com/ygpM4veQaj — NBS (@Latvijas_armija) January 10, 2025

Семья Платонова через Министерство обороны призывает средства массовой информации и общественность с пониманием и уважением относиться к трауру и личному пространству семьи Эдгара в это трудное время.

В начале года bb.lv сообщили, что Вооруженные силы Украины предоставили информацию о пропавшем без вести в конце прошлого года гражданине Латвии. Платонов добровольно решил присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Ранее Платонов не служил в НВС. Участие в вооруженном конфликте другой страны запрещено для профессиональных военнослужащих и ополченцев НВС, с которыми заключены действующие договоры о службе в Вооруженных силах.

Осенью 2023 года в результате удара российских дронов на востоке Украины в Донецкой области вблизи города Лиман погиб другой доброволец, бывший военнослужащий НВС Латвии Виталий Смирнов.