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Минобороны подтвердило сведения о гражданине Латвии, убитом в боях с россиянами 8

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2025
BB.LV
Минобороны подтвердило сведения о гражданине Латвии, убитом в боях с россиянами

В Украине погиб латвийский гражданин Эдгар Платонов, подтвердило Министерство обороны Латвии.

Военный погиб 25 декабря, в ходе боевых действий, воюя в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины и самоотверженно сражаясь против армии российских оккупантов в Новоегоровке Луганской области, сообщило министерство.

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) выражают глубокие соболезнования семье Платонова.

Платонов родился в Риге в 1983 году, вырос в волости Сала Екабпилсского края. Он погиб в возрасте 41 года.

«Эдгар был добросердечным, искренним и всегда позитивным человеком, который никогда не терял веру в себя и свои принципы. Он был любящим сыном, нашим большим, сильным и заботливым братом, который всегда действовал от всего сердца и с убеждением. Эдгар не боялся отстаивать свои взгляды и делал то, во что верил и что считал правильным. Его мужество, самоотверженность и желание помогать другим оставят неизгладимый след в наших сердцах. Мы уважаем его выбор и с болью учимся принимать случившееся. Эдгар всегда будет с нами — жив в наших воспоминаниях и в любви, которая никогда не угаснет», — подчеркнула семья погибшего добровольца.

Семья Платонова через Министерство обороны призывает средства массовой информации и общественность с пониманием и уважением относиться к трауру и личному пространству семьи Эдгара в это трудное время.

В начале года bb.lv сообщили, что Вооруженные силы Украины предоставили информацию о пропавшем без вести в конце прошлого года гражданине Латвии. Платонов добровольно решил присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Ранее Платонов не служил в НВС. Участие в вооруженном конфликте другой страны запрещено для профессиональных военнослужащих и ополченцев НВС, с которыми заключены действующие договоры о службе в Вооруженных силах.

Осенью 2023 года в результате удара российских дронов на востоке Украины в Донецкой области вблизи города Лиман погиб другой доброволец, бывший военнослужащий НВС Латвии Виталий Смирнов.

#война в украине
55
2

Комментарии (8)

  • VS
    Vad Sorry
    11-го января

    Гореть в аду

    3
    0
  • VS
    Vad Sorry
    11-го января

    Был добросердечный:))))))))))) и поехал убивать людей добровольно даже в другую страну, Позор Убийцем

    4
    1
  • VS
    Vad Sorry
    11-го января

    Эдгар был добросердечным, искренним и всегда позитивным человеком, который никогда не терял веру в себя и свои принципы,,,, Человек который пошёл за деньги убивать других людей в другой стране??? Это уже наемники и убийцы за деньги у нас герои? Или Латвия объявила войну России? Этот человек больше ни человек и никогда им и не был.надеюсь все кто ради денег,,,или прикола нету разницы ради кого или чего ,,,, когда подумают что могут куда-то поехать и убивать безнаказанно, сдохнут как этот придурок сдох . У меня дочь растет ни навижу убийц, и беспредел, гореть в аду любителям поехать в другую страну и безнаказанно по людям за деньги пострелять

    4
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го января

    Кто следующий?

    30
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го января

    "самоотверженно сражаясь против армии российских оккупантов" прям как из пропагандистких книжек совка про войну. Закрыл своим телом амбразуру дзота...подорвал собой танк...накрыл своим телом влетевшую в окоп гранату...Да похрен.

    47
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    10-го января

    Он погиб за твою свободу.Гражданин помни,твое место в чужом окопе,чужой страны.Твой подвиг бессмертен.Ты обязан принести в жертву свою жизнь и слезы своих близких.Нах дранг Остен !!!

    37
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    10-го января

    Сьездил на "сафари",как они это называют.

    94
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    10-го января

    Значит был наёмником? Это же запрещено законом!

    85
    1
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