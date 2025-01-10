На протяжении почти 20 лет в России действует программа, поощряющая добровольное переселение соотечественников в Россию. Пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало интервью с одним из людей, воспользовавшихся этой программой для выезда из Латвии. Как говорит профессор Василий Свистунов, он прожил в Латвии около 40 лет, но так и не выучил латышский язык, передает LSM.

Профессор утверждает, что в Латвии он мог бы обойтись без латышского языка, поскольку его окружали «свои люди», говорившие по-русски.

«При всем уважении к людям, но за время моего пребывания в Латвии я не выучил латышский язык. В этом не было необходимости, поскольку я жил в русской зоне, где 80% населения были русскоязычными. С кем мне говорить [на латышском] если все говорят по-русски?», - спрашивает Свистунов.

«Я посещал курсы, читал книги и покупал записи, но зачем мне нужен марсианский язык, если вокруг меня не было марсиан?», - задается вопросом он.

Он утверждает, что не сталкивался с дискриминацией со стороны местных жителей Латвии, поскольку жил в русском районе и говорил по-русски.

«У меня не было никаких проблем, потому что меня окружали свои люди. Но у человека, переехавшего из одной зоны в другую [латышскую], они, конечно, будут», — говорит Свистунов.

Он утверждает, что по Латвии ходят «стукачи», которые ищут тех, кто не говорит по-латышски. Свистунов также распространяет ложные утверждения о том, что в Латвии принят закон, требующий, чтобы в семье люди говорили по-латышски.

«На промышленных предприятиях все зависит от хозяина. Если он русский, то все будут говорить по-русски. Если он латыш, то наоборот», — говорит бывший житель Латвии.

Свистунов приехал в Латвию 40 лет назад и возглавил здесь институт в области экологических исследований. Согласно профилю Свистунова в LinkedIn, он был руководителем Международного института научно-производственных экотехнологий.

Как сообщает РИА Новости, в 2023 году Свистунов вернулся в Россию по госпрограмме, которая помогает соотечественникам, проживающим за рубежом, вернуться на родину.

Президент РФ Владимир Путин создал эту программу в 2006 году, и к началу 2024 года ее возможностями воспользовались 1,17 млн соотечественников.

Российские власти неоднократно призывали соотечественников, проживающих за рубежом, активнее пользоваться этой программой.