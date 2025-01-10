С сегодняшнего дня до 26 января в общественном центре "Maiznīca" на улице Ластадияс, 60, в Риге будет представлена выставка о Секторе Газа под названием "Газа остается историей" (Gaza Remains the Story), сообщили организаторы мероприятия агентству ЛЕТА.

На выставке будут представлены работы в различных форматах — фотографии, видеозаписи, аудиоматериалы, плакаты и другая информация, рассказывающая о событиях в Газе с точки зрения ее жителей.

Выставка подготовлена Палестинским музеем.

Как сообщалось, 7 октября 2023 года боевики палестинских исламистских группировок "ХАМАС" и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Большинство жертв были гражданскими лицами, лишь несколько десятков — военными. Террористы также захватили заложников, которых впоследствии перевезли в Сектор Газа.

В ответ на нападение израильская армия начала авиаудары по Сектору Газа и провела наземную операцию с целью уничтожения террористической организации "ХАМАС".