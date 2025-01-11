Baltijas balss logotype

Кто победит? Скоро стартует Чемпионат Латвии по подледному лову 1

Наша Латвия
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
Кто победит? Скоро стартует Чемпионат Латвии по подледному лову
ФОТО: Global Look Press

Чемпионат Латвии по подледному лову стартует в Латвии в конце января, сообщает Латвийская федерация рыболовного спорта (LMSF) в соцсетях.

Если лед будет достаточно толстым для безопасности спортсменов, то первый этап чемпионата запланирован на озере Балви 25 и 26 января.

Второй тур чемпионата запланировано провести 1 и 2 февраля на озере Балетес в Екабпилсском крае, а третий тур — 22 и 23 февраля на озере Судала в Гулбенском крае.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами рыболовства и подводной охоты. Участники должны быть зарегистрированы в реестре спортсменов LMSF.

Чемпионат по подледному лову является командным, в каждой команде участвуют четыре спортсмена.

В этом году чемпионат мира по подледному лову пройдет 15 и 16 февраля на озере Тамарак, штат Мичиган, США.

Латвийские спортсмены являются одними из самых титулованных в мире и завоевывают множество медалей. На чемпионате 2024 года в Монголии латвийская команда заняла шестое место. Чемпионами стали литовцы, серебро досталось США.

0
0

Комментарии (1)

  • Ч
    Чангл
    11-го января

    Какой лёд такие и соревнования

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео