Кто победит? Скоро стартует Чемпионат Латвии по подледному лову

Чемпионат Латвии по подледному лову стартует в Латвии в конце января, сообщает Латвийская федерация рыболовного спорта (LMSF) в соцсетях.

Если лед будет достаточно толстым для безопасности спортсменов, то первый этап чемпионата запланирован на озере Балви 25 и 26 января.

Второй тур чемпионата запланировано провести 1 и 2 февраля на озере Балетес в Екабпилсском крае, а третий тур — 22 и 23 февраля на озере Судала в Гулбенском крае.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами рыболовства и подводной охоты. Участники должны быть зарегистрированы в реестре спортсменов LMSF.

Чемпионат по подледному лову является командным, в каждой команде участвуют четыре спортсмена.

В этом году чемпионат мира по подледному лову пройдет 15 и 16 февраля на озере Тамарак, штат Мичиган, США.

Латвийские спортсмены являются одними из самых титулованных в мире и завоевывают множество медалей. На чемпионате 2024 года в Монголии латвийская команда заняла шестое место. Чемпионами стали литовцы, серебро досталось США.