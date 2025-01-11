Кто победит? Скоро стартует Чемпионат Латвии по подледному лову

Чемпионат Латвии по подледному лову стартует в Латвии в конце января, сообщает Латвийская федерация рыболовного спорта (LMSF) в соцсетях.
Если лед будет достаточно толстым для безопасности спортсменов, то первый этап чемпионата запланирован на озере Балви 25 и 26 января.
Второй тур чемпионата запланировано провести 1 и 2 февраля на озере Балетес в Екабпилсском крае, а третий тур — 22 и 23 февраля на озере Судала в Гулбенском крае.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами рыболовства и подводной охоты. Участники должны быть зарегистрированы в реестре спортсменов LMSF.
Чемпионат по подледному лову является командным, в каждой команде участвуют четыре спортсмена.
В этом году чемпионат мира по подледному лову пройдет 15 и 16 февраля на озере Тамарак, штат Мичиган, США.
Латвийские спортсмены являются одними из самых титулованных в мире и завоевывают множество медалей. На чемпионате 2024 года в Монголии латвийская команда заняла шестое место. Чемпионами стали литовцы, серебро досталось США.
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