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Куда пропали мигранты? Латвия вдруг перестала интересовать жителей глобального юга 2

Наша Латвия
Дата публикации: 11.01.2025
BB.LV
Куда пропали мигранты? Латвия вдруг перестала интересовать жителей глобального юга
ФОТО: LETA

Почти месяц на латвийско–белорусской границе не было ни одного мигранта, который пытался бы незаконно ее пересечь. Куда делись переселенцы?

Это сигнал?

Если раньше ослабление натиска мигрантов на латвийскую границу обычно объясняли холодной погодой, то теперь этот аргумент не работает — зима выдалась теплая и почти бесснежная. К тому же сейчас переселенцы пропали полностью. Что же случилось?

Причин такого затишья, по мнению латвийских пограничников, может быть три. Во–первых, помогает построенная на границе инфраструктура. Во–вторых, дает эффект работа пограничников по задержанию перевозчиков мигрантов, а третья причина, возможно, связана с политической ситуацией в Беларуси, на которую влияют международные санкции. Кроме того, в декабре прошлого года в Минске прошла конференция по пресечению нелегальной иммиграции, на которой, возможно, было принято решение воздержаться от перемещения нелегалов через границу.

Поскольку атаки мигрантов на латвийскую границу были организованы искусственно, с помощью белорусских властей, то их резкое прекращение удивления не вызывает. Минск включил этот кран, а теперь выключил. Вопрос в следующем — почему выключил?

Возможно, это связано с тем, что 26 января в Республике Беларусь пройдут выборы президента, и глава государства Александр Лукашенко хочет провести их в спокойной обстановке, посылая Западу намек на готовность к какому–либо сотрудничеству или переговорам в обмен на признание легитимности выборов. Кроме того, недавно Лукашенко выпустил из тюрем довольно большое число политических заключенных. Вероятно, этот тоже некий сигнал.

Порча госимущества

Латвийские пограничники также рассказали, что в прошлом году на латвийско–белорусской границе было выявлено 220 случаев повреждения заграждения, и в большинстве случаев пограничники подозревают причастность к ним белорусских служб.

Как полагают в Государственной пограничной охране, заграждение в основном повреждали лица, действующие по поручению белорусских спецслужб, но никто из них не был пойман с поличным. В некоторых случаях забор повреждали нелегальные мигранты. "Ручными инструментами повреждаются панели заграждения, чтобы сделать в нем отверстия, через которые могут пролезть люди", — заявили латвийские пограничники.

Кстати, на латвийско–российской границе в прошлом году не было выявлено ни одного случая повреждения заграждения.

Всего в прошлом году на границе Латвии с Беларусью было остановлено 5388 человек, а 26 человек были пропущены в Латвию по гуманным соображениям.

В декабре прошлого года правительство продлило режим усиленного контроля на белорусской границе до 30 июня 2025 года. Усиленный режим контроля действует в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, в Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

#граница #мигранты
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го января

    Причина думаю прозаичней. Из вас мало кто ходил в длительные зимние походы (на месяцы) по лесам. И не знает, что нынешняя температура (около нуля) самая мерзкая по переносимости. Всё влажное. Одежда и обувь быстро промакают. А вода хороший теплопроводник. И даже при +5ти можно получить обморожение ног. Без подготовки длительно находится в лесу в подобной погоде очень сложно. И если ещё пропотел с рюкзаком...То спасет только костёр. При такой температуре и влажности одежда плохо сохнет от тела. При минус пяти же воздух суше. Пот из одежды быстрей испаряется и она высыхает. Снег стряхивается с одежды и обуви, незначительно их намочив. Легче в общем оставаться сухим и тёплым.

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  • Д
    Дед
    11-го января

    Белорусы не посылали мигрантов, а не останавливали, помня декларацию ЕС на прием беженцев. Сейчас им надоели эти дикари и они без заборов, без шума и пыли навели порядок. Вместо забора, нужно было просто уважать соседа и нее гадить ему под дверь и не нужно было бесполезный забор городить. Хотя, забор нужен был, чтобы бабки помыть, но это у нас уже святое.

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