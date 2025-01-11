Куда пропали мигранты? Латвия вдруг перестала интересовать жителей глобального юга

Почти месяц на латвийско–белорусской границе не было ни одного мигранта, который пытался бы незаконно ее пересечь. Куда делись переселенцы?

Это сигнал?

Если раньше ослабление натиска мигрантов на латвийскую границу обычно объясняли холодной погодой, то теперь этот аргумент не работает — зима выдалась теплая и почти бесснежная. К тому же сейчас переселенцы пропали полностью. Что же случилось?

Причин такого затишья, по мнению латвийских пограничников, может быть три. Во–первых, помогает построенная на границе инфраструктура. Во–вторых, дает эффект работа пограничников по задержанию перевозчиков мигрантов, а третья причина, возможно, связана с политической ситуацией в Беларуси, на которую влияют международные санкции. Кроме того, в декабре прошлого года в Минске прошла конференция по пресечению нелегальной иммиграции, на которой, возможно, было принято решение воздержаться от перемещения нелегалов через границу.

Поскольку атаки мигрантов на латвийскую границу были организованы искусственно, с помощью белорусских властей, то их резкое прекращение удивления не вызывает. Минск включил этот кран, а теперь выключил. Вопрос в следующем — почему выключил?

Возможно, это связано с тем, что 26 января в Республике Беларусь пройдут выборы президента, и глава государства Александр Лукашенко хочет провести их в спокойной обстановке, посылая Западу намек на готовность к какому–либо сотрудничеству или переговорам в обмен на признание легитимности выборов. Кроме того, недавно Лукашенко выпустил из тюрем довольно большое число политических заключенных. Вероятно, этот тоже некий сигнал.

Порча госимущества

Латвийские пограничники также рассказали, что в прошлом году на латвийско–белорусской границе было выявлено 220 случаев повреждения заграждения, и в большинстве случаев пограничники подозревают причастность к ним белорусских служб.

Как полагают в Государственной пограничной охране, заграждение в основном повреждали лица, действующие по поручению белорусских спецслужб, но никто из них не был пойман с поличным. В некоторых случаях забор повреждали нелегальные мигранты. "Ручными инструментами повреждаются панели заграждения, чтобы сделать в нем отверстия, через которые могут пролезть люди", — заявили латвийские пограничники.

Кстати, на латвийско–российской границе в прошлом году не было выявлено ни одного случая повреждения заграждения.

Всего в прошлом году на границе Латвии с Беларусью было остановлено 5388 человек, а 26 человек были пропущены в Латвию по гуманным соображениям.

В декабре прошлого года правительство продлило режим усиленного контроля на белорусской границе до 30 июня 2025 года. Усиленный режим контроля действует в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, в Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.