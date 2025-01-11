На сторону Латвии в битве с Россией привлекут искусственный интеллект и модифицированные организмы

Судя по документам Минобороны, уровень военизации латвийской промышленности в ближайшем будущем существенно превысит то, что мы имели во время плановой экономики СССР.

В то время в ЛССР не осуществлялось производство собственно вооружений — а теперь будут выпускаться «материально-технические средства, укрепляющие боеспособность и огневую мощь НВС, включая системы оружия, дроны, системы управления огнем, воздушные и морские транспортные средства и их оборудование, оптические устройства и другие материально-технические средства».

Все это следует из опубликованной Стратегии оборонной индустрии и поддержки инноваций на период 2025-2036 гг. Дальше 2037 года военные заглядывать не рискуют.

В Латвии начнут производить амуницию различного применения и калибра - «в том числе мины и снаряды, их комплектующие составные части, а также взрывчатые вещества».

Легкая промышленность ЛР сможет внести свой вклад, поставляя одежду и обувь, жилеты-разгрузки, средства индивидуальной защиты, включая каски. Сегмент информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) займется различными цифровыми решениями для управления НВС. Разумеется, в военную экономику войдут также армейское снабжение и ремонтные работы.

Отдельно обозначены сферы высоких технологий, которыми Латвия может обогатить оборонные возможности НАТО и ЕС:

-Робототехника, дистанционно управляемые и автономные системы — воздушные дроны, сухопутные транспортные средства, надводные и подводные аппараты. Их можно будет применять для разведки, ретрансляции связи, обеспечения логистики на поле боя.

-Искусственный интеллект — обработка больших объемов данных, обстановки на поле боя, способствующая анализу и даже автономному принятию решений.

-Квантовые технологии — решения в сфере шифрования информации, обеспечивающие связь в военное время на базе технологий 5G и спутниковой связи. Космическая отрасль также будет интегрирована в систему НВС в виде раннего предупреждения, навигации.

-Инновационные материалы — создание т.н. активного камуфляжа, приноравливающегося к конкретным боевым условиям, а также термальный камуфляж, делающий военнослужащих и технику невидимыми в инфракрасном спектре.

-Биотехнологии — для повышения уровня силы, скорости, выносливости военнослужащих, а также применение модифицированных организмов в целях очистки среды от загрязнения, устойчивости продовольствия.

-Энергетика и двигатели — выработка возобновляемой энергии для оборудования, необходимого армии, что уменьшило бы зависимость последней от поставок топлива, что является одним из ключевых в каждой военной кампании.

С кем воевать будем?

Отставные служивые - обычно гораздо более разговорчивы, чем при должности. Распрощавшийся под Новый год с должностью командующего Национальными вооруженными силами генерал Леонидс Калниньш финализировал свою многотрудную деятельность констатацией — внезапное нападение России на Латвию практически исключено. Вероятно, за это мы должны поблагодарить военачальника и его подчиненных по НВС.

И хотя внезапное нападение России экс-командующий Калниньш отрицает, про запланированную атаку он ничего не говорит. А посему, хочешь мира - готовься к войне. А именно - развивай технологии и делай роботов согласно утвержденной Стратегии оборонной индустрии.