Политическое решение укреплять пограничную инфраструктуру по внешнему контуру ЕС и НАТО было принято после Крымских событий. Спустя 11 лет рубежи Латвии на востоке продолжают привлекать внимание парламентариев.

На днях Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во главе с Раймондсом Бергманисом ("Объединенный список") услышала от чиновников МВД, что строительство пограничных сооружений "вошло в правильное русло".

Инфраструктуру можно будет эксплуатировать полвека

Ранее стройка погранзаграждений сталкивалась с непредвиденными препятствиями. Так, в 2019 году заказчик — государство, было вынуждено остановить сотрудничество со строительной компанией Igate, работавшей до того четыре года. Были задержаны строительный надзиратель, работники компании, пограничники.

Прокуратура объявила, что государству следует возместить ущерб в 10 миллионов евро. Для ликвидации форс–мажора в прорыв в 2024 году вошли собственно Национальные вооруженные силы, чьи инженерные подразделения развернули на границах с Россией и Беларусью полевые средства защиты — колючую проволоку и т. д.

Даце Плотниеце, руководитель проектного отдела государственного АО Valsts nekustamie īpašumi рассказала о "прогрессе" на рубежах с РФ и РБ. "На первом этапе возведен забор вдоль всей границы с Беларусью", — констатировала госпожа Плотниеце. На конец декабря 2024 года проложены патрульные тропы "от первого до последнего пограничного знака".

Что касается участка по Даугаве, то там выстроены 6 сторожевых вышек, которые ныне переданы Государственному центру телевидения и радио для установки спецоборудования.

Cудя по представленному комиссии Сейма отчету, "договор о разработке строительного плана, строительные работы и авторский надзор" по данным башням ведет еще одна госкомпания — Latvijas autoceļu uzturētājs. Вдоль главной водной артерии Латвии также будут прокладываться тропы для патрулирования пограничников. Около приграничного озера Ричу ведется рокадная дорога.

"Нетипично повышенный уровень воды" весной и осенью, по данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, повышает сложность работ. Латгальские болота в местах, где сходятся Латвия, Беларусь и Россия, обладают особенной глубиной (местами до 20 м!), потому строителям пришлось непросто — тем не менее понтоны и прочая инфраструктура стоят там, где положено.

"Патрульные тропы выстроены очень серьезно", — утверждает Д. Плотниеце. Подъездные пути могут выдержать пограничные джипы массой до 3,5 тонны, не говоря уже о квадроциклах.

Государственное агентство обеспечения при МВД занимается также возведением проволочного забора на границе с РФ. Примерно 151 км установили за один прошлый год!

— Есть пустые участки, 28 км — их по решению Кабинета министров нужно построить до октября сего года, учитывая, что там особо болотистые условия, которые препятствовали передвижению пограничных патрулей. Решение найдено — установка бетонных понтонов на протяжении 14 км, длительность эксплуатации коих обещают аж на 50 лет.

Что же касается печально известной компании Igate, то она за свои деньги устраняет дефекты. Так, приведены в порядок четыре подвесных моста, а до конца 2025 года "достигнуто концептуальное соглашение" о завершении всех работ.

Госпожа Плотниеце считает, что нынешний порядок строительства наконец стал оптимальным — граница разделена на участки, за которые отвечают генеральные подрядчики.

Дерево как орудие гибридной войны

Депутат Эдвинс Шноре (Национальное объединение) призвал координирующие структуры обратиться за советами к ученым, которые исследуют болота страны. Также парламентарий обратил внимание, что в районе Зилупе происходит незаконное пересечение границы. Он также иронично высказался, что "падающие деревья", коим постоянно вменяют повреждения пограничной инфраструктуры, имеют своим происхождением именно Россию, так как со стороны Латвии на приграничной территории проведено обезлесение.

Заместитель председателя комиссии Андрейс Вилкс поинтересовался, как происходит ремонт поврежденных участков пограничных сооружений. По словам Даце Плотниеце, таких случаев уже было около 400, и порой приходится заменять целые проволочные панели.

Пограничные начальники, присутствовавшие на встрече, посетовали, что пока что они на нарушения границы могут только реагировать. "О превенции могли бы говорить, только в случае, если бы наши отношения с этими государствами урегулировались".

Тут, впрочем, стоит заметить, что все годы правления А. Г. Лукашенко, вплоть до весны 2021–го, взаимодействие наших робежсаргов с сопредельной стороной было вполне конструктивным. Да что там говорить — представители местных силовых структур были постоянными гостями на приемах, устраиваемых посольством Республики Беларусь! Однако хватило ритуального спуска флага РБ в Риге во время хоккейного ЧМ–2021, которое провели тогдашние мэр Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, чтобы все годами отлаженное взаимодействие рухнуло. И начался пограничный кризис ЛР–РБ…

Несознательные частники

По словам госпожи Плотниеце, Рига продолжает переговоры с Брюсселем по частичному финансированию пограничного строительства с Россией из фондов ЕС. Однако дадут денег или нет, пока "у нас нет информации"…

Председатель парламентской комиссии Р. Бергманис заметил, что Латвии уже пора говорить о строительстве "милитаризованной" границы, т. е. рассчитывать сооружения не только на предотвращение проникновения незаконных мигрантов, но и вооруженных сил сопредельных государств.

— Безопасность — это главное, — сказал бывший министр обороны. Он также выразил недоумение, почему завершение приоритетных пограничных работ может ожидаться только к 2026 году.

На это госпожа Плотнице ответствовала, что в районе Даугавы большая часть земельных участков находится в руках частных лиц, и это препятствует отчуждению и строительству важных для государства конструкций. С собственниками ведется юридическая переписка. Впрочем, если взглянуть на протоколы заседаний Кабинета министров, то станет ясно, что у нас регулярно изымают частные угодья — все во имя укрепления границ.