Новый порядок: в Латвии домоуправам даруют право повесить кредит на весь дом

Правительство поддержало поправки в Закон "Об управлении жилыми домами", по которому права домоуправов значительно расширят, сообщает Министерство экономики. А именно: домоуправы смогут сами принимать решения о дорогостоящих проектах по утеплению и реновации многоквартирных домов.

Что изменится для владельцев квартир: вместо сбора их подписей в поддержку таких проектов предлагается сделать наоборот — нужно будет собрать подписи тех, кто против, причем делать это должен будет не управдом, а они сами.

В поправках предусмотрено право управляющего жилым домом инвестировать в жилой дом без специальных полномочий со стороны квартировладельцев, "чтобы были соблюдены требования, предъявляемые к жилому дому по его механической прочности и устойчивости, а также энергоэффективности".

При этом понятно, что платить за реновацию будут именно владельцы жилья.

Минэкономики, которое инициировало эти поправки, настаивает на таком решении, поскольку "в Латвии жилой фонд устарел, у него низкая энергоэффективность, а темпы реновации многоквартирных жилых домов недостаточны". В одной только Риге в критическом состоянии, по утверждению главы Минэкономики, находятся тысячи многоквартирных домов.

Но этот законопроект еще должны утвердить в Сейме. Однако судя по всему, просто эта инициатива не пройдет. Ведь "перестройка" — это, как известно, очень недешево. В нынешней и так непростой ситуации людей пугают расходы по таким проектам.

Нюансы ремонта дома без согласия жильцов

До сих пор повышению энергоэффективности многоквартирных домов мешало требование получить согласие большинства собственников квартир на ремонт, считают в Минэкономики.

Поэтому в отличие от действующих требований, когда подписи жильцов должны собирать те, кто хочет затеять ремонт, в будущем планируется изменить процедуру: подписи придется собирать тем, кто НЕ поддерживает строительные работы, которые чреваты для них большими расходами.

— Если мы видим, что в доме большое потребление тепла, управляющий может принять решение и инициировать реорганизацию. Жильцам больше не нужно будет приходить на собрание. Приходите на собрание, если вы против, — пояснил журналистам LTV министр экономики Виктор Валайнис.

По убеждению главы Минэкономики, новшества в законе помогли бы быстрее улучшать состояние старого жилфонда в стране, а опасения по поводу больших счетов за квартиру необоснованны, поскольку издержки на отопление резко снижаются после реновации.

Валайнис подчеркнул, что нет ни одного дома, где после этого выросли бы расходы:

— Но если кто–то против — собираемся вместе и устраиваем опрос! Управдом этого делать не будет.

В свою очередь, Ассоциация собственников квартир с настороженностью отнеслась к предложенным поправкам: есть опасения, что управдомам предоставят слишком широкие полномочия.

— Самый большой риск — принудительное управление. Что мы заходим настолько далеко, что квартировладельцы настолько пассивны, что вместо них выступает кто–то другой. Потому что подлинный управляющий — это владелец квартиры, который сам решает, что делать с его средствами, — пояснила представитель ассоциации Даце Варна.

Процедурные моменты

Чтобы управляющий жилым домом имел право начать реновацию, ему придется соблюсти ряд условий.

Вот что пока предусматривают поправки:

затраты должны быть признаны необходимыми расходами;

необходимость проведения строительных работ возникает в связи с заключением после технического обследования дома или класс энергоэффективности здания не будет соответствовать минимальным требованиям к энергоэффективности;

домоуправ созвал общее собрание по вопросу о начале строительных работ, но общее собрание не имело права принимать решение. (Редко когда удается собрать большинство. — bb.lv). Также было созвано повторное общее собрание, и оно не имело права принимать решение;

организатор общего собрания обязан обеспечить получение приглашения на общее собрание каждым собственником квартиры и, соответственно, организовать общее собрание таким образом, чтобы в нем могли принять участие как те собственники квартир, которые пользуются электронными средствами связи, так и те, кто предпочитает являться лично;

общее собрание — и повторное тоже, созываются только с использованием функционала Строительной информационной системы BIS. (То есть на "удаленке", в интернете. — bb.lv).

Однако пока непонятно, как это требование собираются обеспечивать. В конце 2024 года стало известно: лишь 10% владельцев квартир зарегистрировались в cтроительной информационной системе BIS.