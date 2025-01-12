Латвию за ночь завалило снегом. Что будет сегодня днем?

В воскресенье во второй половине дня небо в Латвии может постепенно проясниться с запада, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики указывают, что день будет пасмурным, только во второй половине дня с запада небо будет постепенно проясняться. Во многих местах еще будет идти снег, местами толщина снежного покрова увеличится еще на 2-4 сантиметра.

Будет дуть умеренный и умеренно сильный северный ветер, с порывами до 15-19 метров в секунду на побережье. Максимальная температура +1...-2 градуса ожидается утром, но в течение дня она будет снижаться.

В Риге днем будет облачно, а в утренние часы еще будет идти снег. Будет дуть умеренный северный ветер, порывы которого усилятся до 15-16 метров в секунду, но температура воздуха останется в пределах 0...-2 градусов.