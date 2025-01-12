«После покупки машины «влетели» на ремонт за 1800 евро!»: что продают автоторговцы в Латвии?

Жалоб от покупателей подержанных машин стало больше – констатировал в минувшем году Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП). Все чаще люди жалуются, что именно ПОСЛЕ покупки обнаруживаются серьезные технические дефекты.

При этом о своих правах и «подводных камнях» договоров пострадавшие зачастую не знают.

Поучительный пример из практики Комиссии по разрешению потребительских споров ЦЗПП (далее – Комиссия).

Покупательница Audi A6 обратилась в ЦЗПП с жалобой на фирму SIA Rock Cars, дело рассмотрела Комиссия под председательством Анны Биксиниеце 26 марта 2024 года.

Проблемы новой владелицы начались уже по дороге домой: на скорости 90 км/ч дама услышала в коробке передач шум, а при нажатии на педаль акселератора указатель оборотов двигателя начал сбоить, загорелись все символы АКПП – P, R, N, D, S. Пришлось останавливаться.

На следующий день, отправившись в сервис, дама получила информацию о том, что в коробке передач обнаружен серьезный дефект и ремонт ей обойдется в 1800 евро. И пояснили: до этого дефект мог быть замаскирован, чтобы при пробной поездке у автомобиля не появилось проблем. Но примерно через 10 минут нормальной езды коробка передач полностью перестала работать.

Как указывает Комиссия, продавец после этого пообещал оплатить 50% расходов на ремонт. Но даму это не устроило, она обратилась с жалобой в ЦЗПП.

Комиссия запросила у продавца разъяснения по поводу этой ситуации. Однако тот не согласился с претензией:

жалобщица пишет, что после того, как загорелись все лампочки, машина не могла больше двигаться, но это не помешало доставить автомобиль на следующий день в сервис, что свидетельствует о том, что на этой машине вполне можно ездить;

покупательнице до покупки сообщили о дефекте коробки передач автомобиля – из-за этого при продаже авто ей была предоставлена скидка в размере сметной стоимости ремонта;

перед заключением договора купли-продажи автопокупательница не только сама ознакомилась с техническим состоянием, но и пригласила специалиста-автомеханика для оценки состояния машины, и только после тщательного осмотра этот человек признал, что автомобиль находится в исправном состоянии;

о диагностических заключениях, сделанных уже после покупки. По мнению продавца, обнаруженные неисправности не препятствуют использованию автомобиля. О том, что автомобиль пригоден и, вероятно, будет эксплуатироваться, свидетельствует и тот факт, что с мая 2023 года от покупательницы не поступало никаких дополнительных жалоб и запросов на выполнение ремонта или возмещение затрат на ремонт.

И еще: речь ведь идет о б/у авто. Поэтому невозможно однозначно сделать вывод, каким должно быть техническое состояние подержанного автомобиля, а также оценить допустимую степень износа отдельных деталей, чтобы признать авто соответствующим условиям договора.

Продавец также напомнил: покупательнице было предложено покрыть 50% от стоимости ремонтных работ, что было его доброй волей. Но надо было доставить авто в сервис к партнеру продавца, а новая владелица Audi A6 отказалась это сделать.

Комиссия в связи с этим спором констатировала:

У Комиссии нет оснований сомневаться в заключении сервиса от 27 апреля 2023 года – автомобиль на следующий день после покупки имел ряд дефектов, в том числе неисправную коробку передач.

А вот продавец, как указывает Комиссия, в свою очередь НЕ ПРЕДСТАВИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ того, что перед покупкой покупательницу проинформировали о дефектах авто. «В связи с этим нет оснований признавать, что он выполнил обязанность, установленную Законом о защите прав потребителей – информировать потребителя об основных свойствах товара, в том числе о дефектах».

Что еще отметила Комиссия: автомобиль был продан по высокой цене, если сравнить стоимость этого авто с другими – той же модели, года выпуска и пробега. «В связи с этим нет оснований считать, что покупательница получила скидку в размере приблизительных затрат на ремонт, чтобы можно было бы провести устранение неисправности».

В итоге: комиссия ЦЗПП постановила удовлетворить требование о бесплатном ремонте автомобиля с соблюдением заключения сервиса от 27 апреля 2023 года.

Однако, как известно, решение Комиссии ЦЗПП имеет рекомендательный характер. Если оно не выполняется, то продавец/поставщик/сервис и т. д. вносятся в публично доступную базу данных «Черный список»/Melnais saraksts. Что и произошло в данном случае.

Что делать покупателю? Он может обратиться в суд.