Baltijas balss logotype

Рижские гиды: памятник латышским стрелкам также следует снести или перенести 6

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2025
BB.LV
Рижские гиды: памятник латышским стрелкам также следует снести или перенести

Латвийская ассоциация профессиональных гидов возмущена тем, что в Старой Риге до сих пор не снесен или не перенесен памятник латышским стрелкам, сообщает программа Латвийского телевидения «4. studija».

В Латвии много говорят о сносе советских памятников. Некоторые из них уже снесены или перемещены на основании специального закона «О запрете на экспозицию предметов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики».

Экскурсоводы направили письмо в несколько учреждений с вопросом, достаточно ли просто убрать слово «красный» с памятника латышским красным стрелкам. Они отметили, что в советское время у памятника латышским красным стрелкам каждый день стоял почетный караул из пионеров и комсомольцев. После восстановления независимости памятник стал называться Памятником латышским стрелкам.

Главный вопрос местных гидов, заданный в письме, адресованном заместителю председателя Рижской думы, Рижскому агентству памятников, Национальному управлению культурного наследия и другим учреждениям: можно ли изменить содержание, изменив название? Экскурсоводы подчеркивают, что исторический факт того, что латыши воевали и на стороне «красных», и на стороне «белых», а позднее — за свободу Латвии, не подлежит сомнению. Однако утверждение, что памятник приписывают тем, кто боролся за свободу – ложно.

«Около 500 латышей (точное число неизвестно) в то время находились на высших должностях в ЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия - ее основали латыши. Екаб Петерс, Мартиньш Лацис, Штродахс, создавшие и концентрационные лагеря. В России, на Урале, именно там, где они сражались с «белыми», их до сих пор помнят, в честь Азиньша, командира Красных стрелков названы улицы. Бетонный памятник до сих пор стоит в Ижевске», — сказала Ингуна Мотте, член правления Латвийской ассоциации профессиональных гидов, подчеркивая, что на руках у красных стрелков много невинной крови.

Памятник, изображающий трех мужчин, стоящих спиной друг к другу, был установлен в начале 1970-х годов в честь юбилея Ленина и назывался «Гвардия Ленина». За архитектуру здания Музея Латышских красных стрелков и ансамбля памятников авторы в то время получили Государственную премию СССР. На рубеже веков обсуждался вопрос о сносе памятника.

«Возобладало мнение, что по сути нужно поддерживать некий паритет между немецкой Ригой, потому что в то время реставрировали Дом Черноголовых и статую Роланда. Она показывала эту немецкую Ригу. Стрелки символизировали эту латышскую Ригу», - сказал руководитель Института философии и социологии Латвийского университета, ведущий научный сотрудник Каспар Зеллис.

По частной инициативе архитектора Гунара Лусиса-Гринбергса надпись на памятнике была изменена, на постаменте было написано - «Латышские стрелки 1915 - 1920 гг.». Однако, как отметил Зеллис, символика красных стрелков, запечатленная на памятнике — звезда на фуражке и орден на груди комиссара — и ее символическое значение сохранились.

Историк считает, что площадь Стрелков — идеальное место, чтобы рассказать историю не только памятника, но и всей Латвии. «Считать латышского стрелка символом, который стоит прямо, как телеграфный столб, которого ни в чем нельзя упрекнуть и который всегда боролся только за свободную Латвию, это поездка в другую канаву. Мы особо не используем памятники так, для чего из вообще создают – для размышлений о прошлом», — подчеркнул Зеллис.

Представительница ассоциации гидов согласилась, что подножие памятника — подходящее место для того, чтобы рассказать историю нашей земли. В то же время опыт показывает, что большинство туристов приезжают сюда, чтобы насладиться городом и его архитектурой, а не вникать в очень сложные исторические факты. Она заметила, что иностранные туристы называют памятник стрелкам страшным, жестоким, уродливым и очень советским.

«Следует вернуть старую надпись, если хочется придерживаться истины, что это были латышские красные стрелки — гвардейцы Ленина. А затем объяснять, почему некоторые латыши перешли на другую сторону, сражаясь за свободу Латвии», — предложил Мотте. Между тем, в Рижской думе пояснили, что если Совет по памятникам получит заявление от Ассоциации гидов относительно памятника стрелкам, то он рассмотрит этот вопрос и вынесет свое заключение. Следующим звеном в этой обязательной цепочке является Национальное управление культурного наследия.

Ассоциация гидов считает, что если Памятника Свободы, Дня Лачплесиса и набережной 11 ноября недостаточно для чествования борцов за свободу, то необходимо воздвигнуть другой памятник стрелкам, боровшимся за независимость нашей страны.

14
57

Комментарии (6)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    15-го января

    Проще столицу снова отстроить с нуля. В Риге ничего латвийского никогда не было и нет. Также и во всех остальных городках лифляндии и Курляндии. Давайте латышам латышские же города построим!

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го января

    Кстати, а Южный мост-- это на 100% проект Ленинградского института! И "Островной", и "Вантовый"..., и Рижская ГЭС тоже не латышская.

    54
    0
  • OM
    Olga Maltseva
    13-го января

    Позор рижским гидам! Найдите время и хотя бы через интернет (книг, как я понимаю, они не читают) узнайте когда были сформированы латышские батальоны и за какие идеи они сражались. Не понимаю почему в нашем городе еще существует Вантовый, Островной и железнодорожный моста, многочисленные виадуки, существующие микрорайоны и прочее, прочее, прочее. Совершенно необходимо ВСЕ снести!

    52
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го января

    Лапанькой, лапанькой собственные какашечки под коврик шкрям-шкрям. И глазками честными-честными, такими невинными-"нет, это были не наши, не мы, не было этого 🥺" мрази. лицемерные мрази.

    46
    0
  • Д
    Дед
    12-го января

    Дикари все развлекаются. Помнится при захвате римской империи, дикари уничтожили великую культуру римлян, история повторяется. Кстати, дикари, как раз англосаксами были. Гены не пропьешь.

    102
    3
  • JB
    Janis Berzin
    12-го января

    "Рижские гиды" - где редактор? Опечатка, правильно писать надо "гады".

    79
    0
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео