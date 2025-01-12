Рижские гиды: памятник латышским стрелкам также следует снести или перенести

Латвийская ассоциация профессиональных гидов возмущена тем, что в Старой Риге до сих пор не снесен или не перенесен памятник латышским стрелкам, сообщает программа Латвийского телевидения «4. studija».

В Латвии много говорят о сносе советских памятников. Некоторые из них уже снесены или перемещены на основании специального закона «О запрете на экспозицию предметов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики».

Экскурсоводы направили письмо в несколько учреждений с вопросом, достаточно ли просто убрать слово «красный» с памятника латышским красным стрелкам. Они отметили, что в советское время у памятника латышским красным стрелкам каждый день стоял почетный караул из пионеров и комсомольцев. После восстановления независимости памятник стал называться Памятником латышским стрелкам.

Главный вопрос местных гидов, заданный в письме, адресованном заместителю председателя Рижской думы, Рижскому агентству памятников, Национальному управлению культурного наследия и другим учреждениям: можно ли изменить содержание, изменив название? Экскурсоводы подчеркивают, что исторический факт того, что латыши воевали и на стороне «красных», и на стороне «белых», а позднее — за свободу Латвии, не подлежит сомнению. Однако утверждение, что памятник приписывают тем, кто боролся за свободу – ложно.

«Около 500 латышей (точное число неизвестно) в то время находились на высших должностях в ЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия - ее основали латыши. Екаб Петерс, Мартиньш Лацис, Штродахс, создавшие и концентрационные лагеря. В России, на Урале, именно там, где они сражались с «белыми», их до сих пор помнят, в честь Азиньша, командира Красных стрелков названы улицы. Бетонный памятник до сих пор стоит в Ижевске», — сказала Ингуна Мотте, член правления Латвийской ассоциации профессиональных гидов, подчеркивая, что на руках у красных стрелков много невинной крови.

Памятник, изображающий трех мужчин, стоящих спиной друг к другу, был установлен в начале 1970-х годов в честь юбилея Ленина и назывался «Гвардия Ленина». За архитектуру здания Музея Латышских красных стрелков и ансамбля памятников авторы в то время получили Государственную премию СССР. На рубеже веков обсуждался вопрос о сносе памятника.

«Возобладало мнение, что по сути нужно поддерживать некий паритет между немецкой Ригой, потому что в то время реставрировали Дом Черноголовых и статую Роланда. Она показывала эту немецкую Ригу. Стрелки символизировали эту латышскую Ригу», - сказал руководитель Института философии и социологии Латвийского университета, ведущий научный сотрудник Каспар Зеллис.

По частной инициативе архитектора Гунара Лусиса-Гринбергса надпись на памятнике была изменена, на постаменте было написано - «Латышские стрелки 1915 - 1920 гг.». Однако, как отметил Зеллис, символика красных стрелков, запечатленная на памятнике — звезда на фуражке и орден на груди комиссара — и ее символическое значение сохранились.

Историк считает, что площадь Стрелков — идеальное место, чтобы рассказать историю не только памятника, но и всей Латвии. «Считать латышского стрелка символом, который стоит прямо, как телеграфный столб, которого ни в чем нельзя упрекнуть и который всегда боролся только за свободную Латвию, это поездка в другую канаву. Мы особо не используем памятники так, для чего из вообще создают – для размышлений о прошлом», — подчеркнул Зеллис.

Представительница ассоциации гидов согласилась, что подножие памятника — подходящее место для того, чтобы рассказать историю нашей земли. В то же время опыт показывает, что большинство туристов приезжают сюда, чтобы насладиться городом и его архитектурой, а не вникать в очень сложные исторические факты. Она заметила, что иностранные туристы называют памятник стрелкам страшным, жестоким, уродливым и очень советским.

«Следует вернуть старую надпись, если хочется придерживаться истины, что это были латышские красные стрелки — гвардейцы Ленина. А затем объяснять, почему некоторые латыши перешли на другую сторону, сражаясь за свободу Латвии», — предложил Мотте. Между тем, в Рижской думе пояснили, что если Совет по памятникам получит заявление от Ассоциации гидов относительно памятника стрелкам, то он рассмотрит этот вопрос и вынесет свое заключение. Следующим звеном в этой обязательной цепочке является Национальное управление культурного наследия.

Ассоциация гидов считает, что если Памятника Свободы, Дня Лачплесиса и набережной 11 ноября недостаточно для чествования борцов за свободу, то необходимо воздвигнуть другой памятник стрелкам, боровшимся за независимость нашей страны.