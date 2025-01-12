В Иманте кабан по парку гулял и приставал к людям

Дикие животные в последнее время все чаще заходят на территории, обжитые людьми. Об этом говорилось не раз и очередное доказательство пришло из рижского района Иманта, где в парке разгуливал кабан.

Несколько видео сделали очевидцы. На них видно, что кабан бегает по парку Анниньмуйжас в Иманте. Животное не ведет себя агрессивно и при этом совершенно не боится людей.

Появление диких животных в городе не является чем-то необычным, так как они все больше адаптируются к городской среде, где у них есть доступ к пище и укрытиям. Ранее в соцсетях гуляло видео с диким кабаном, который в центре Олайне совершенно не чувствует себя встревоженным из-за чрезмерного внимания людей. При этом, несмотря на то, что животное позволяло себя погладить, специалисты настоятельно рекомендую этого не делать. Ветеринар Янис Бейнертс подчеркивает, что неизвестно, что находится в зубах и копытах кабана – царапины и укусы часто болезненны и заживают долго.

В случае агрессивного поведения кабанов специалист по диким животным Latvijas valsts meži Эгил Озолс напоминает, что у этих животных довольно плохое зрение: «В лесу вы можете легко спрятаться от этого зверя, просто укрывшись за широким деревом, но в городе это может быть сложнее — я рекомендую держаться на максимально возможном расстоянии и стараться избегать зрительного контакта с диким животным. Измените свой маршрут, если не чувствуете себя в безопасности. Спрячьтесь за машиной или зданием, если можете».