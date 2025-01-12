Baltijas balss logotype

В Иманте кабан по парку гулял и приставал к людям 4

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2025
BB.LV
В Иманте кабан по парку гулял и приставал к людям

Дикие животные в последнее время все чаще заходят на территории, обжитые людьми. Об этом говорилось не раз и очередное доказательство пришло из рижского района Иманта, где в парке разгуливал кабан.

Несколько видео сделали очевидцы. На них видно, что кабан бегает по парку Анниньмуйжас в Иманте. Животное не ведет себя агрессивно и при этом совершенно не боится людей.

Появление диких животных в городе не является чем-то необычным, так как они все больше адаптируются к городской среде, где у них есть доступ к пище и укрытиям. Ранее в соцсетях гуляло видео с диким кабаном, который в центре Олайне совершенно не чувствует себя встревоженным из-за чрезмерного внимания людей. При этом, несмотря на то, что животное позволяло себя погладить, специалисты настоятельно рекомендую этого не делать. Ветеринар Янис Бейнертс подчеркивает, что неизвестно, что находится в зубах и копытах кабана – царапины и укусы часто болезненны и заживают долго.

В случае агрессивного поведения кабанов специалист по диким животным Latvijas valsts meži Эгил Озолс напоминает, что у этих животных довольно плохое зрение: «В лесу вы можете легко спрятаться от этого зверя, просто укрывшись за широким деревом, но в городе это может быть сложнее — я рекомендую держаться на максимально возможном расстоянии и стараться избегать зрительного контакта с диким животным. Измените свой маршрут, если не чувствуете себя в безопасности. Спрячьтесь за машиной или зданием, если можете».

#животные
19
2

Комментарии (4)

  • AK
    Anton Kvaskov
    13-го января

    Учебник латышского языка ему подарите. :-D

    1
    0
  • Д
    Дед
    13-го января

    Звиняйте, а приставал на госязыке? Если нет, вдруг, шпион Путина?

    12
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    13-го января

    Да они даже границ латвии не признают, свиньи волосатые...Не то что госязык. 😺

    5
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го января

    Эй! Пожрать есть? А если найду? 🤣 Тощий кабанёнок. Мелковат.

    10
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео