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Жителей Латвии просят сообщать о волках 1

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2025
LETA
Жителей Латвии просят сообщать о волках
ФОТО: Unsplash

Государственная лесная служба (VMD) призывает жителей сообщать о признаках присутствия волков, включая обнаруженные следы, экскременты, а также случаи нападения на животных.

Это необходимо для получения более полного представления о распространении волков в Латвии, говорится в опубликованной службой информации.

VMD подчеркивает, что собранная информация важна для принятия решений и обеспечения устойчивого управления охотничьими ресурсами.

Дополнительная информация о присутствии волков после окончания сезона охоты позволяет объективнее оценить влияние охоты на распространение этих животных. Это также даёт возможность аргументированно ответить на вопросы о том, размножились ли волки в Латвии в чрезмерном количестве или же их популяция сокращается.

Служба призывает использовать приложение "Mednis" для отправки фотографий следов или других признаков волков, а также GPS-координат мест их обнаружения.

Также VMD напоминает, что волк в Латвии является особо охраняемым видом, охота на которого разрешена строго в определённых количествах, чтобы сохранить состояние популяции.

Достигнув установленного лимита в 300 волков сезон охоты 2024/2025 года завершился в конце декабря.

#волки
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го января

    Вряд ли "обычный" житель отличит отпечатки лап волков от собачьих, особенно в пригородских лесах, где этих собак вывозят выгуливать. Да и идентификация каках тоже под вопросом неспециалистом. В видземских и курземских лесах не разу не всречал волков. И следов на снегу даже. Рысь, лосей, косуль, барсуков, кабанов, медведя (одного), бобров, лисиц встречал. Волков нет.

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