Жителей Латвии просят сообщать о волках

Государственная лесная служба (VMD) призывает жителей сообщать о признаках присутствия волков, включая обнаруженные следы, экскременты, а также случаи нападения на животных.

Это необходимо для получения более полного представления о распространении волков в Латвии, говорится в опубликованной службой информации.

VMD подчеркивает, что собранная информация важна для принятия решений и обеспечения устойчивого управления охотничьими ресурсами.

Дополнительная информация о присутствии волков после окончания сезона охоты позволяет объективнее оценить влияние охоты на распространение этих животных. Это также даёт возможность аргументированно ответить на вопросы о том, размножились ли волки в Латвии в чрезмерном количестве или же их популяция сокращается.

Служба призывает использовать приложение "Mednis" для отправки фотографий следов или других признаков волков, а также GPS-координат мест их обнаружения.

Также VMD напоминает, что волк в Латвии является особо охраняемым видом, охота на которого разрешена строго в определённых количествах, чтобы сохранить состояние популяции.

Достигнув установленного лимита в 300 волков сезон охоты 2024/2025 года завершился в конце декабря.