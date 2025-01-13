Балтийские государства намерены широко привлекать молодежь к обороне. Об этом говорилось на днях в Сейме, на подкомиссии по Балтийской Ассамблее, которую возглавляет Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян).

Как госязык помогает обороне

В 2024/25 учебном году во всех средних школах проводится обязательное обучение обороне государства — в рамках этого курса один день будет посвящен 8–часовой подготовке инструкторами Яунсардзе.

Еще один учебный модуль относится к патриотизму и гражданскому обществу, необходимости защиты Латвии в случае кризиса. Учителей для него готовят во взаимодействии со Спортивной академией, являющейся ныне частью Университета Страдыня. Предполагается, что будущие физруки станут еще и военруками. Разумеется, компетентными наставниками для школ являются и земессарги, коих ждут в общеобразовательных учреждениях.

Старший эксперт Министерства образования и науки Даце Дейнате сообщила, что в школах в обязательном порядке детей будут обучать навыкам обращения с информацией, рассказывать о кибербезопасности, искусственном интеллекте. В учащихся будут воспитывать критическое мышление в отношении того, что они могут увидеть в интернете. Помощь при этом окажут высшие учебные заведения, занятия будут проходить с помощью видеоигр. Нужно проводить и повышение квалификации педагогов в отношении медийной грамотности.

Специализированная школа, названная по имени основателя Латвийской армии полковника Оскарса Калпакса, действует уже с 2021 года, тамошние кадеты осваивают общеобразовательные дисциплины (с упором на точные предметы), одновременно получая специальность инструктора Национальных вооруженных сил.

— Два года назад провели значительные изменения, перейдя на обучение только на латышском языке, — напомнила Д. Дейнате. "Переход на единую школу", по ее словам, является "огромным шагом" в плане обороны и безопасности.

— В результате русификации и миграции школьная система была сегрегирована, были латышские школы и нацменьшинств, — так видит госпожа Дейнате ситуацию, забыв, видимо, что меньшинственное образование было даровано одним из первых законов ЛР в 1919 году.

По ее мнению, ныне государство также "не забывает" про миноритеты, дозволяя им осваивать свои языки в рамках факультативных занятий. В качестве примеров неформального образования были названы уроки родного языка в польской, украинской и эстонской школах…

Так или иначе, сейчас молодежи предстоит вступать в жизнь "на одном языке, в одном информационном пространстве". Но не только подрастающим поколением занимается МОН, ведь "у нас в государстве живет достаточно взрослых, не знающих латышского языка", потому и для них готовятся интегрирующие учебные программы, дабы они могли сдать экзамены по госязыку.

А из Новой Зеландии мобилизуют?

Депутат Сейма от "Нового Единства" Угис Ротбергс обратил внимание на то, что часть граждан ЛР в свое время получила паспорта, по праву происхождения, хотя и не знала латышского языка и проживала за границей. В настоящее время они не участвуют в лотерее, участники которой призываются затем на службу обороны государства. Ротбергс порекомендовал сформировать из этих молодых людей "иностранный киберлегион"!

— Нам нужен ресурс, который мы упускаем, — отметил господин Ротбергс, который поднимал этот вопрос на встрече с президентом и руководством эмигрантских организаций. Латвии необходимо поднять престиж своей армии, взяв за пример Финляндию.

По этому вопросу представители Минобороны ответили парламентарию — их ресурс "сильно ограничен", и доставить потенциального призывника, допустим, из Новой Зеландии, невозможно. Так что, случись что, будут сочувствовать на безопасном расстоянии.

Парламентарий Эрвинс Лабановскис поддержал опыт школы Калпака и предложил расширить его, к примеру, на Восточную Латвию.

И. о. директора Департамента службы обороны государства Минобороны Кристерс Граузе сообщил, что 22 января главы военных ведомств трех государств Балтии встретятся в Вильнюсе для обмена стратегией. "Уникальным проектом" для Балтии чиновник назвал курсы совместной подготовки командного состава — от майора и выше, на коих военные Латвии, Литвы и Эстонии совершенствуют свои навыки совместно с союзниками из Канады, Словакии и других стран НАТО. Наши республики все еще находятся на начальном этапе воссоздания призывной армии, потому важна "ментальная готовность".

— У нас нет полного призыва для всех мужчин, — констатировал господин Граузе. Служба обороны государства является частью "нарратива" по защите Латвии. В оный входит и система подготовки учащихся к обороне, в которой участвуют и юноши, и девушки.

Солдаты НАТО

Представители Минобороны довольно откровенно объяснили, отчего на службу призывают именно выпускников средних школ. Ибо у них "мало жизненных обязательств".

Действительно — еще не успели поступить в вуз, найти работу, обзавестись семьей… Стоит обратить внимание и на то, что в возрасте 18–19 лет молодые люди весьма подвержены идеологической накачке и собственную жизнь ценят несколько меньше, чем взрослые. Потому и с точки зрения армии нет более идеальных солдат!

При этом фактически воюющая уже скоро три года Украина как раз наименее всего отправляет на фронт вчерашних тинейджеров. Даже в тех условиях, когда ВСУ живут на голодном пайке личного состава, в армию призывают — в том числе и насильственно, чему есть немало вопиющих примеров — людей старших возрастов. Беспредел работников ТЦК — территориальных центров комплектования, как ныне именуются украинские военкоматы — сочетается со своеобразной заботой о молодом поколении…

Что же касается Латвии, то, вероятно, местные власти закрывают глаза, что в случае эвентуального вооруженного конфликта набранные из бывших школьников подразделения обречены на практически моментальное и совершенно бессмысленное истребление. Так, уровень ежедневных потерь ВСУ на фронте в Украине сопоставим с суммой тех призывников, которые обеспечиваются за год в Латвии. Почему руководство Министерства обороны полагает, что в случае войны ее интенсивность будет иной?

В этом государстве попросту отсутствует демографический ресурс, которым можно таким жестоким образом "маневрировать", обеспечивая необходимый временной лаг для развертывания обороны. В этом контексте вся система Службы обороны государства скорее выглядит профанацией и своеобразной психотерапией для части политиков, разделяющих параноидально–алармистские настроения. Жаль только, что на это отвлекаются сотни миллионов евро и несчетное количество человеко–часов.