Baltijas balss logotype

Осторожно: синоптики предупредили о «ветрище» и ледяном дожде в Латвии 1

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2025
BB.LV
Осторожно: синоптики предупредили о «ветрище» и ледяном дожде в Латвии
ФОТО: Unsplash

Латвийцев призывают быть бдительными и осторожными - брать с собой зонт и меньше ходить в местах, где могут упасть деревья. Так как усилится ветер. Особо предупреждают автоводителей: дорожные условия будут сложными, дороги будут очень скользкими.

В ближайшую ночь по всей Латвии ожидаются осадки, свидетельствуют прогнозы синоптиков Global Forecast System. Ожидается дождь, а в Видземе и Латгалии также ледяной дождь и снег.

Особо предупреждают автоводителей: дорожные условия будут сложными, дороги будут крайне скользкими.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер с порывами 10–15 метров в секунду, в Курземе до 16–19 метров в секунду.

Температура воздуха в первой половине ночи в Видземе и Латгалии будет на несколько градусов ниже нуля, но к утру оттепель распространится на территорию всей страны.

Во вторник днем воздух прогреется от 1 до 5 градуса.

В Риге будет облачно, временами дождь, порывистый юго-западный и западный ветер. Минимальная температура воздуха в первой половине ночи составит от нуля до 1 градуса. Правда, к утру станет теплее - до 4 градусов.

2
1

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го января

    Советую смотреть погоду не по алгоритмам модели прогнозов gfs, а ecmwf. Она точнее для европейского региона. На windy.com можно выбрать модель прогноза и посмотреть какая в течении дня точней сбывается (если память не как у аквариумных рыбок длительностью). Ничего там особо "ветрищенского" не прогнозируют.😼

    7
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео