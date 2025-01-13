Осторожно: синоптики предупредили о «ветрище» и ледяном дожде в Латвии

Латвийцев призывают быть бдительными и осторожными - брать с собой зонт и меньше ходить в местах, где могут упасть деревья. Так как усилится ветер. Особо предупреждают автоводителей: дорожные условия будут сложными, дороги будут очень скользкими.

В ближайшую ночь по всей Латвии ожидаются осадки, свидетельствуют прогнозы синоптиков Global Forecast System. Ожидается дождь, а в Видземе и Латгалии также ледяной дождь и снег.

Особо предупреждают автоводителей: дорожные условия будут сложными, дороги будут крайне скользкими.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер с порывами 10–15 метров в секунду, в Курземе до 16–19 метров в секунду.

Температура воздуха в первой половине ночи в Видземе и Латгалии будет на несколько градусов ниже нуля, но к утру оттепель распространится на территорию всей страны.

Во вторник днем воздух прогреется от 1 до 5 градуса.

В Риге будет облачно, временами дождь, порывистый юго-западный и западный ветер. Минимальная температура воздуха в первой половине ночи составит от нуля до 1 градуса. Правда, к утру станет теплее - до 4 градусов.