В рижском дворе разбили машину: надо ли звонить в полицию?

«Нашу машину, стоящую во дворе, задел на своей машине внук соседки, о чем нам рассказали соседи. Вмятина небольшая плюс треснул поворотник. Муж пошел к соседке и поговорил с ее внуком; они просили не составлять протокол-соглашение и не вызывать полицию, пообещав компенсировать ущерб наличкой.

Но прошло уже несколько дней, а компенсация все откладывается. Муж не хочет заявлять, но я боюсь, что нас обманут и ремонтировать придется за свои деньги.

Хочу узнать:

какой в таких случаях срок давности, и не случится ли, что, если виновник аварии еще потянет какое-то время, мы не сможем получить возмещение за ущерб ни от него, ни от страховой компании?

имеет ли смысл просить соседей, которые видели, как произошло ДТП, если придется судиться с виновником аварии? С уважением, читательница портала bb.lv»

Рихард Бунка, председатель Латвийского объединения юристов:

– Согласно Правилам дорожного движения, виновник аварии был обязан сообщить об этом в полицию, и то, что он этого не сделал, уже первое – и очень серьезное нарушение.

Общий срок административного нарушения, чтобы за него можно было наказать – это 9 месяцев. Если с момента события в течение 9 месяцев не выясняется, кто виноват, дело об административном нарушении закрывается.

В то же время срок для подачи заявления – 1 год; таким образом, если пострадавшие подадут заявление в полицию в течение 1 года, 9-месячный срок будет отсчитываться с даты, когда это заявление было подано.

На мой взгляд, если человек осознает свою вину и честно готов компенсировать случайно причиненный ущерб, то он ведет себя соответственно – например, может написать расписку, что обязуется выплатить определенную сумму в течение такого-то времени.

Если же человек в течение длительного времени (месяц или больше) вообще не подает никаких признаков, что готов возместить ущерб, то пострадавшим и в самом деле имеет смысл написать заявление в полицию, попросив соседей, которые были свидетелями аварии, подтвердить в полиции то, что они видели.

В свою очередь, если виновник аварии возместил ущерб, ему тоже следует обеспечить себе юридическую защиту: если он передает оговоренную сумму наличными, то ему нужно попросить у пострадавшего расписку, что тот компенсацию получил и никаких претензий больше не имеет.

Если же компенсация передается банковским перечислением, то в графе «цель платежа» также необходимо указать, что данная сумма перечисляется в качестве возмещения ущерба.