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Бог поможет: государство отказывается ремонтировать латвийские церкви 1

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2025
LETA
Бог поможет: государство отказывается ремонтировать латвийские церкви

В этом году на программу сохранения культурного наследия, в том числе сакрального, в государственном бюджете выделено около миллиона евро.

Ожидается также поддержка со стороны фондов ЕС, чтобы привлечь в эту сферу к 2027 году 8,7 млн евро, из которых не менее 1,3 млн евро составит государственное (муниципальное) софинансирование. Из этой суммы планируется выделить деньги на один объект в каждом регионе планирования. Проект также получит финансирование из Государственного фонда культурного капитала и из средств на повышение энергоэффективности.

Государственное финансирование, выделенное на программу консервации и реставрации памятников культуры, составляет 550 тыс. евро - в основном это небольшие проекты с элементами реконструкции и исследований. В прошлом году такое финансирование получили 53 объекта культуры, в том числе 30 сакральных. Почти такая же сумма была выделена в этом году на сохранение сакрального наследия (церкви составляют 4% памятников культуры), хотя запрашивалось 7 миллионов евро - в общей сложности на 92 объекта.

Как заявил в комиссии Сейма по образованию, культуре и науке секретарь верховного правления Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Роман Ганиньш, от программы сохранения сакрального наследия ожидают гораздо больше, чем полмиллиона евро. В какой-то момент эта цифра достигала миллиона, но сейчас снова упала. До сих пор покрывалось 24% потребностей, сейчас только 7%.

Юргис Клотиньш (Национальное объединение) предложил Министерству культуры выделять на эту сферу в качестве основных расходов если не 4 миллиона евро в год, то, по крайней мере, 2 миллиона. Министерство согласилось, что сумма слишком мала для удовлетворения запросов, однако увеличить ее на данный момент не представляется возможным.

Один из крупнейших сакральных объектов, требующих значительных инвестиций - это Рижский Домский собор. Для полномасштабных работ потребуется 16,6 млн евро, причем реконструкцию необходимо будет завершить в течение трех лет без перерывов. В настоящее время доступно только однократное финансирование в размере трех миллионов евро (оно было перенаправлено из средств на непредвиденные обстоятельства в конце 2024 года), а это значит, что проект придется разделить на этапы, сказал руководитель общины Домского собора Каспар Упитис. Наиболее срочными работами являются укрепление сводов и фундамента.

Крупных инвестиций требуют также замок Лиелстраупе и Страупская лютеранская церковь в его комплексе.

Diena

#церковь
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го января

    Можете не ремонтировать. Лет через 50 всё равно их в мечети перестроят.

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