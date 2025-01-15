Эгоизм и полная неспособность думать! Херманис возмущен поведением группы латышей в аэропорту

«Эпизод, произошедший несколько дней назад в аэропорту Марракеша (Марокко):

В очереди на паспортном контроле стоит около тысячи человек. Стоять в очереди нужно не менее часа. В гигантском помещении толпятся путешественники со всего мира, недовольные, но терпеливые. И тут внезапно приезжает группа латвийских туристов. Они оценивают ситуацию и без малейших угрызений совести расталкивают остальных, проползают под всеми заграждениями и протискиваются между всеми стоящими, чтобы без очереди добраться до окошек.

Тысячи других представителей человечества смотрят с недоумением, но даже не думают протестовать, потому что по законам цивилизации это слишком странно.

Стоит отметить, что время вылета рейса не было столь критичным, и те немногие латыши, которые стояли в длинной очереди, добрались до места без проблем. Важно также подчеркнуть, что это не были русские, все были латышами. Такие нормальный латышские кони. В возрасте 40-50 лет. Типичные средне статические жители Марупе, возвращающиеся с туристической поездки.

Эгоизм и полная неспособность думать об общем благе значительно снижают шансы латвийского народа выбраться из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Правящий класс (плюс госслужащие и представители СМИ) живут хорошо и вполне всем довольны. Им плевать, что 400 000 латышей покинули страну из-за их режима, а также на то, что будущее Латвии — это пропасть и катастрофа. Потому что их текущая схема проекта Латвии ничем не отличается от всех их схем «airBaltic» и «railbaltic». Та же схема: главное — заботиться о себе, остальное неважно», - написал Херманис.