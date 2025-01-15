Baltijas balss logotype

Эгоизм и полная неспособность думать! Херманис возмущен поведением группы латышей в аэропорту 5

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Эгоизм и полная неспособность думать! Херманис возмущен поведением группы латышей в аэропорту

Известный латвийский театральный режиссер Алвис Херманис поделился в социальных сетях мнением о возможном будущем страны, проиллюстрировав мысли примером из жизни.

«Эпизод, произошедший несколько дней назад в аэропорту Марракеша (Марокко):

В очереди на паспортном контроле стоит около тысячи человек. Стоять в очереди нужно не менее часа. В гигантском помещении толпятся путешественники со всего мира, недовольные, но терпеливые. И тут внезапно приезжает группа латвийских туристов. Они оценивают ситуацию и без малейших угрызений совести расталкивают остальных, проползают под всеми заграждениями и протискиваются между всеми стоящими, чтобы без очереди добраться до окошек.

Тысячи других представителей человечества смотрят с недоумением, но даже не думают протестовать, потому что по законам цивилизации это слишком странно.

Стоит отметить, что время вылета рейса не было столь критичным, и те немногие латыши, которые стояли в длинной очереди, добрались до места без проблем. Важно также подчеркнуть, что это не были русские, все были латышами. Такие нормальный латышские кони. В возрасте 40-50 лет. Типичные средне статические жители Марупе, возвращающиеся с туристической поездки.

Эгоизм и полная неспособность думать об общем благе значительно снижают шансы латвийского народа выбраться из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Правящий класс (плюс госслужащие и представители СМИ) живут хорошо и вполне всем довольны. Им плевать, что 400 000 латышей покинули страну из-за их режима, а также на то, что будущее Латвии — это пропасть и катастрофа. Потому что их текущая схема проекта Латвии ничем не отличается от всех их схем «airBaltic» и «railbaltic». Та же схема: главное — заботиться о себе, остальное неважно», - написал Херманис.

134
5

Комментарии (5)

  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    Странная статья, самокритично, уважаю Херманиса. Молодец

    6
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    15-го января

    А не у многих в застенках латвий есть мужество сказать правду без поиска внутреннего врага страны... Враг, он в замке над двиной и его хор прихлебателей.

    33
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    15-го января

    Херманис...хер тебе но манис....

    15
    32
  • ТТ
    Тим Тим
    15-го января

    Народ,выкопавший Балтийское море очевидно имеет привелегии по всему миру

    65
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го января

    Не Арийское это дело в очередях стоять.

    71
    0
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео