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«Устройство не работает, пожалуйста, ждите!» – онкологические больные с мая ждут своей очереди на лучевую терапию 3

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
«Устройство не работает, пожалуйста, ждите!» – онкологические больные с мая ждут своей очереди на лучевую терапию

Онкологические пациенты, у которых диагностирована опухоль с мая прошлого года ждут начала лучевой терапии в Латвийском онкологическом центре, передает ЛТВ.

Ее необходимо проводить с помощью короткофокусного рентгенотерапевтического аппарата, который в Латвии имеется только в одном экземпляре, но поскольку поставщик аппарата затягивает сроки, обучение врачей до сих пор не состоялось. Тем временем отчаявшиеся пациенты уже несколько месяцев получают один и тот же ответ: аппарат не работает, подождите! Правда, врачи поясняют, что в их случае никакой опасности для жизни нет.

**Устройство не работает уже несколько месяцев. **

У брата Яниса Мейерса в прошлом году диагностировали опухоль, и в мае ему назначили курс лучевой терапии. Он был указан восьмым в очереди. Однако аппарат не работал, и в Латвийском онкологическом центре посоветовали ждать звонка.

Прошло восемь месяцев. Очередь не сдвинулась. При телефонных звонках в онкодиспансер ответ один - оборудование не работает, вам позвонят, когда оборудование отремонтируют. Янис признается, что этот постоянный призыв ждать заставляет его нервничать. Здоровье брата ухудшилось, поэтому семья готова выступить публично.

«Как долго? Пока не придет смерть? К сожалению, ответа нет... Зеленый коридор выглядит так, будто зарос сорняками», — сказал Янис.

**Оборудование, которое не работает, необходимо лишь в определенных случаях. **

В Латвийском онкологическом центре пояснили, что случаи базальноклеточной карциномы весьма специфичны. Пациенты, которые могут получать облучение с помощью линейного ускорителя, проходят лечение с его помощью. Это примерно 22 человека в день. Но если опухоль находится, например, в ушном канале, необходимо использовать другой аппарат — близкофокусную рентгенотерапию.

**Оборудование есть, но им невозможно пользоваться – обучение не проводилось. **

Оборудование наконец-то установлено, но весь процесс настолько затянулся, что уже начисляются штрафные проценты. «Больница — заложница, и персонал — заложник. Оборудование есть, но мы не можем им воспользоваться», — сказал Артур Шорубалко, руководитель Клиники терапевтической радиологии и медицинской физики LOC.

Устройство установлено. Но врачам не хватает самого главного для работы с ней — знаний.

В больнице пояснили, что в четверг они снова встретятся с поставщиком оборудования, а затем надеются договориться о времени обучения врачей, медицинских физиков и ассистентов. Если в центр приезжает специалист, обучение может проходить в течение нескольких дней, и пациенты, наконец, направятся на лучевую терапию.

Врачи уже работали с близкофокусными рентгеновскими аппаратами, но у этого аппарата другой производитель.

«Если кто-то приедет к нам на место, то мы сможем обучить всех за день-два. Потому что у нас уже есть опыт. Старое оборудование было другим, новое немного отличается по технологии», — пояснил Артур Шорубалко.

Между тем, говоря о брате Яниса и других, которые ждут почти год, врач объяснил, что это называется медленный рак — качество жизни ухудшается, но это не убивает. «Базальноклеточная карцинома — наименее злокачественная из всех злокачественных опухолей. Уровень смертности — ноль, ноль целых... Ну, в принципе ноль. Этот пациент может подождать», — признал врач.

Зная диагноз, каждый онкологический больной надеется получить лечение как можно скорее, а не услышать по телефону голос, сообщающий, что поставщик просто затягивает все сроки. Больница не раскрывает имя поставщика оборудования. Контракт этого не допускает. Стоимость оборудования — полмиллиона евро. Единиц измерения тревожности у онкологических больных не существует.

#здравоохранение #онкология
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Комментарии (3)

  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    Да какие опухоли? Надо строить дроны на это есть деньги, есть деньги на частные самолёты летать по миру и рассказывать о успехи демократии и учить других

    2
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го января

    Санкции работают! Социальная зачистка населения Латвии успешно продолжается!!!

    4
    0
  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    Вообще ни какие больные ни важно... Главное чтобы санкции ввели, пусть бензин будет дороже:))))

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