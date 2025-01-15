Видео не для слабонервных! Стая волков вырвала кабана из стада и за секунды утащила его в темноту

Волк — плотоядное животное, а мясо нужно поймать, убить. Портал Medibam.lv получил видео, снятое лесной камерой. Это очень хороший наглядный пример того, как в природе происходят отношения хищника и жертвы.

Сначала в кадре появляется убегающая стая кабанов, после чего быстро подбегает стая волков и ловит одного из небольших кабанов, один из волков хватает его за шкуру, и в это же время, окружая, добычу хватают и другие.

Один из кабанов бросается на волков, пытаясь защитить члена своего стада, но шансов отбить своего у стаи волков у него почти нет. Волки утаскивают пойманного, страшно кричащего кабана в темноту — за пределы кадра.

По оценке латвийской ГСЛ, в Латвии обитают примерно 1400 волков.

ВНИМАНИЕ: видео не для слабонервных.