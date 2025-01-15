Baltijas balss logotype

Видео не для слабонервных! Стая волков вырвала кабана из стада и за секунды утащила его в темноту 1

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Видео не для слабонервных! Стая волков вырвала кабана из стада и за секунды утащила его в темноту

Волк — плотоядное животное, а мясо нужно поймать, убить. Портал Medibam.lv получил видео, снятое лесной камерой. Это очень хороший наглядный пример того, как в природе происходят отношения хищника и жертвы.

Сначала в кадре появляется убегающая стая кабанов, после чего быстро подбегает стая волков и ловит одного из небольших кабанов, один из волков хватает его за шкуру, и в это же время, окружая, добычу хватают и другие.

Один из кабанов бросается на волков, пытаясь защитить члена своего стада, но шансов отбить своего у стаи волков у него почти нет. Волки утаскивают пойманного, страшно кричащего кабана в темноту — за пределы кадра.

По оценке латвийской ГСЛ, в Латвии обитают примерно 1400 волков.

ВНИМАНИЕ: видео не для слабонервных.

#животные
3
2

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го января

    Ну и нормально. Природа балансирует себя без всяких ублюдочных охотников. Вечно же орут что кабанов расплодилось и от них ачс прёт.

    1
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео