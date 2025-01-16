Кишка за 12 тыс евро? Логотип Праздника песни и танца вызвал нехорошие ассоциации

«Был еще вариант нарисованное назвать кольцом Rail Baltica в аэропорт — местами шире, местами уже», - отмечает авторка. После запроса в Государственный центр содержания образования издание выяснило, что в конкурсе на лучший логотип участвовало девять предложений, их оценивало жюри, «основываясь на своем профессиональном опыте в соответствии с установкой, что визуальной идентичности Праздника песни нужно быть привлекательной и современной визуальной рамкой, применимой в общей платформе визуальной идентичности».

Выиграло конкурс — и 12 тысяч евро — предприятие KID Design, чей руководитель Арнис Артемовичс искренне не понимает, почему над его изделием насмехаются. Ведь авторы «действительно желали в позитивном и игровом виде дать людям возможность усмотреть что-то свое». «Можно согласиться: получилось действительно игриво, но совершенно непонятно», - пишет Э.Вейдемане.

«Композиционно неплохо созданный рисунок, - комментирует директор средней ремесленной школы Гундега Ранцане, - но, на мой взгляд, здесь надо было быть по меньшей мере какому-то пояснению — о чем рассказ? Однако этот рисунок в моем восприятии связывается, например, с физикой или химией, может быть с медициной. Но праздник песни? Ну, серьезно? Что-то такое может нарисовать воспитанник третьего курса художественной школы».