Baltijas balss logotype

Кишка за 12 тыс евро? Логотип Праздника песни и танца вызвал нехорошие ассоциации 1

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2025
BB.LV
Кишка за 12 тыс евро? Логотип Праздника песни и танца вызвал нехорошие ассоциации

Об удивительном сходстве символа школьного Праздника песни и танца с изображением кишечного тракта написала публицистка Neatkarīgā Элита Вейдемане.

«Был еще вариант нарисованное назвать кольцом Rail Baltica в аэропорт — местами шире, местами уже», - отмечает авторка. После запроса в Государственный центр содержания образования издание выяснило, что в конкурсе на лучший логотип участвовало девять предложений, их оценивало жюри, «основываясь на своем профессиональном опыте в соответствии с установкой, что визуальной идентичности Праздника песни нужно быть привлекательной и современной визуальной рамкой, применимой в общей платформе визуальной идентичности».

Выиграло конкурс — и 12 тысяч евро — предприятие KID Design, чей руководитель Арнис Артемовичс искренне не понимает, почему над его изделием насмехаются. Ведь авторы «действительно желали в позитивном и игровом виде дать людям возможность усмотреть что-то свое». «Можно согласиться: получилось действительно игриво, но совершенно непонятно», - пишет Э.Вейдемане.

«Композиционно неплохо созданный рисунок, - комментирует директор средней ремесленной школы Гундега Ранцане, - но, на мой взгляд, здесь надо было быть по меньшей мере какому-то пояснению — о чем рассказ? Однако этот рисунок в моем восприятии связывается, например, с физикой или химией, может быть с медициной. Но праздник песни? Ну, серьезно? Что-то такое может нарисовать воспитанник третьего курса художественной школы».

#праздник песни
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го января

    Что? У редактора сайта маразм? Альцгеймер наступил железной пятой на последние извилины? Зачем новости перепащивать по несколько раз? Про это же уже было. 🙄

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