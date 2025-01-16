Латвийских пенсионеров, потерявших по вине чиновников деньги, оказалось гораздо больше

Число пенсионеров, чьи пенсии в январе были неправильно пересчитаны из-за того, что Государственная налоговая служба не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, достигло нескольких сотен.

VSAA подтвердило, что число затронутых пенсионеров увеличивается. Что касается первоначально выявленных 60 человек, то, в сотрудничестве с VID, ситуация была решена, и им будет выплачена разница отдельным платежом в январе или вместе с февральской пенсией.

VSAA подчеркивает, что каждый случай анализируется индивидуально, чтобы как можно быстрее уточнить местонахождение налоговой книжки и разрешить ситуацию.

В свою очередь, VID сообщил, что самим пенсионерам в данной ситуации ничего делать не нужно. VID отмечает, что он активно сотрудничает с VSAA для обеспечения передачи всех налоговых книжек неработающих пенсионеров в VSAA, чтобы агентство могло как можно оперативнее пересчитать пенсии.