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Министр обороны Латвии не намерен отказываться от запрета противопехотных мин 4

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2025
LETA
Министр обороны Латвии не намерен отказываться от запрета противопехотных мин
ФОТО: dreamstime

Латвийская армия располагает необходимыми ресурсами для эффективной защиты территории государства, соблюдая Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил министр обороны Андрис Спрудс.

На вопрос, не следует ли Латвии последовать примеру соседней Литвы и начать процесс выхода из Оттавской конвенции, министр не дал конкретного ответа. Спрудс подчеркнул, что государство способно себя защищать, соблюдая положения конвенции, но в то же время отметил, что Латвия ведет активные консультации по этому вопросу.

Консультации по конвенции проводятся с союзниками в регионе - странами Балтии, Польшей и Финляндией, так как важен единый подход к обороне восточного фланга НАТО, сказал глава Минобороны.

По словам министра, важной частью вооружения Национальных вооруженных сил (НВС) являются противотанковые и управляемые противопехотные мины, которые являются частью плана по укреплению внешней границы Латвии на востоке.

"У НВС есть необходимая экипировка и мины, чтобы эффективно защищать территорию Латвии и в рамках Оттавской конвенции. Наша текущая задача - увеличить запасы и приобрести технику, которая позволит нам в случае необходимости быстро и эффективно развернуть минные поля", - сказал Спрудс.

Как сообщалось, на основании рекомендаций вооруженных сил Министерство обороны Литвы предложило начать выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Также Минобороны Литвы предложило провести консультации с союзниками и странами Балтийского моря по этому вопросу.

Конвенцию о запрете противопехотных мин, которая вступила в силу в 1999 году, подписали более 160 стран, включая большинство западных государств. Литва присоединилась к конвенции в 2004 году.

Китай, Россия, США, Индия и Пакистан не присоединились к конвенции.

#мины
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    А если их заранее ни положить если даже Россия и войдёт они им и останутся в качестве трофеев на складах

    0
    0
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Потом лоси и грибники , там искатели политического убежища да и сами пограничники будут подрывается в лесах?

    0
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    17-го января

    Для непонятливых...Армия,это как организм.Одними минами,дронами или танками в войне не победить.Нужна четкая последованность и действия. Флот,авиация и сухопутка....И незбывайте,в мире только Россия и США ядерные триады.И еще...у России сила Духа !!!! У остальных-нэт душка !!!

    2
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    16-го января

    Особенно поотивопехотные мины эфективны против Калибров,Кинжалов и Искандеров.

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