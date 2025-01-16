Министр обороны Латвии не намерен отказываться от запрета противопехотных мин

На вопрос, не следует ли Латвии последовать примеру соседней Литвы и начать процесс выхода из Оттавской конвенции, министр не дал конкретного ответа. Спрудс подчеркнул, что государство способно себя защищать, соблюдая положения конвенции, но в то же время отметил, что Латвия ведет активные консультации по этому вопросу.

Консультации по конвенции проводятся с союзниками в регионе - странами Балтии, Польшей и Финляндией, так как важен единый подход к обороне восточного фланга НАТО, сказал глава Минобороны.

По словам министра, важной частью вооружения Национальных вооруженных сил (НВС) являются противотанковые и управляемые противопехотные мины, которые являются частью плана по укреплению внешней границы Латвии на востоке.

"У НВС есть необходимая экипировка и мины, чтобы эффективно защищать территорию Латвии и в рамках Оттавской конвенции. Наша текущая задача - увеличить запасы и приобрести технику, которая позволит нам в случае необходимости быстро и эффективно развернуть минные поля", - сказал Спрудс.

Как сообщалось, на основании рекомендаций вооруженных сил Министерство обороны Литвы предложило начать выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Также Минобороны Литвы предложило провести консультации с союзниками и странами Балтийского моря по этому вопросу.

Конвенцию о запрете противопехотных мин, которая вступила в силу в 1999 году, подписали более 160 стран, включая большинство западных государств. Литва присоединилась к конвенции в 2004 году.

Китай, Россия, США, Индия и Пакистан не присоединились к конвенции.