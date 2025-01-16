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В Латгалию вложат полмиллиарда: восточный форпост ЕС укрепят деньгами из госбюджета ЛР 1

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2025
BB.LV
В Латгалию вложат полмиллиарда: восточный форпост ЕС укрепят деньгами из госбюджета ЛР
ФОТО: Latvijas armija

Правительство во вторник поддержало план действий по экономическому развитию и укреплению безопасности восточных приграничных территорий Латвии на 2025–2027 годы. План предусматривает потратить на эти цели более 640 миллионов евро.

Список мер

План включает 59 мер. Так, в области укрепления безопасности предусмотрена реализация проектов по развитию инфраструктуры и укреплению потенциала реагирования служб, в том числе строительство 11 новых центров управления катастрофами в восточной приграничной зоне — в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе, Ливаны, Виляны, Алуксне, Прейли, Балви, Краславе, Лудзе и Резекне. В настоящее время выделены средства на строительство семи таких центров.

В рамках реализации плана по борьбе с мобильностью на восточной границе Латвии предполагается создать парки антимобильных материалов в 25 местах и обеспечить более 100 рабочих мест для местного населения.

План также предусматривает функционирование шести военных баз — в Даугавпилсе, Резекне, Лузнаве, Прейли, Межа Мацкевичи, Алуксне — и размещение 550 солдат Службы национальной обороны в Латгальском регионе.

В зоне восточного приграничья планируется производство продукции двойного назначения, что укрепляет готовность региона к кризисам и потенциал сдерживания, а также дает возможности для бизнеса.

Будут реализованы меры по укреплению информационного пространства, антикризисного управления и сектора неправительственных организаций.

Планируется продвигать укрепление восточной границы как вопрос безопасности для всего Европейского союза и привлекать финансирование специально для восточных приграничных стран ЕС и регионов, граничащих с Россией и Беларусью, в рамках многолетнего бюджета ЕС после 2027 года.

Бизнесу тоже достанется

В области экономического развития планируется реализовать меры по поддержке экономического развития региона. Например, планируется создать 1800 новых рабочих мест, инвестировать в создание индустриального парка в Даугавпилсе, а также развитие инфраструктуры и территорий поддержки бизнеса в других приграничных самоуправлениях, привлекая 56,9 млн евро частных инвестиций.

Будет продолжена поддержка Латгальской и Резекненской специальных экономических зон и расширение их границ за счет Алуксненского края. Поддержка будет оказана 34 малым и средним предприятиям.

Запланировано также предоставление кредитов предпринимателям на сумму 36,5 млн евро.

Предусмотрены меры по содействию конкурентоспособности фермерских хозяйств, развитию мелких ферм и созданию новых хозяйств — поддержку получат более 10 000 фермерских хозяйств.

Будет оказана поддержка в повышении энергоэффективности бизнеса, включая переход на технологии возобновляемых источников энергии в отоплении.

Будет внедрена модель государственно–частного партнерства для строительства субсидируемого арендного жилья. Предусмотрена реконструкция 143 единиц социального жилья или строительство новых единиц социального жилья.

Также планируется выделить инвестиции для повышения энергоэффективности многоквартирных домов и муниципальных зданий.

Запланированы также инвестиции в развитие мобильности, в том числе в улучшение региональной и местной дорожной сети.

Необходимость вложения таких огромных денег в восточные регионы страны правительство объясняет войной в Украине, которая неблагоприятно влияет на экономическую ситуацию на востоке ЛР. Ну и, конечно, необходимостью укреплять безопасность страны.

#латгалия #правительство
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го января

    Сплошная ложь.

    2
    1

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