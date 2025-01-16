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В Резекне хотят повысить цены на автобусные билеты 1

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2025
LETA
В Резекне хотят повысить цены на автобусные билеты
ФОТО: LETA

В Резекне при разработке бюджета на 2025 год могут быть повышены цены на автобусные билеты и уменьшены льготы на проезд в общественном транспорте, сообщили в самоуправлении.

Как отмечает временная администрация Резекне, некоторые из непопулярных решений могут коснуться изменений тарифов ООО "Rēzeknes satiksme", в результате чего цена билета вырастет с 0,5 евро до 0,7 евро. Также не исключено, что с 15 до 20 евро будет повышена стоимость месячных билетов.

Льготы на проезд в общественном транспорте впредь могут быть предоставлены пенсионерам и лицам старше 65 лет, а не с 60 лет, как в настоящее время, при этом льготы составят 50% вместо 100%.

"Общественный транспорт, на мой взгляд, является проблемой везде, так как он в значительной степени дотируется. Хотя самоуправление уже отказалось от ряда льгот, стоимость проезда в Резекне по-прежнему остается самой низкой в Латвии", - сказала агентству ЛЕТА руководитель временной администрации Гуна Пуце.

#резекне
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го января

    А Барташевич ни только цены не поднимал, но жители Резекне вообще ездили бесплатно.

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