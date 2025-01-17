Латвийский историк Круминьш предлагает сократить избирательные права пенсионеров

Старение населения — один из самых серьезных выборов, стоящих перед Европой, предупреждает историк, старший научный сотрудник Видземской высшей школы Гатис Круминьш. Решать эту проблему он предлагает неординарными методами.

"У нас всеобщее избирательное право. Этой концепции уже более ста лет, она была введена после Первой мировой войны. Возможно, в какой-то момент нам следует вернуться к введению избирательных квот.

Я понимаю, что это звучит провокационно. Но человек, находящийся в активной фазе жизни, платящий налоги, приносящий пользу, — его голос ценнее, чем голос пенсионера. Подумайте, кого мы выбираем. Если половина избирателей — пожилые люди, то и избирают они пожилых людей.

И будь я, не дай бог, политиком, я бы предложил: голос налогоплательщик трудоспособного возраста стоит два очка; нетрудоспособного — одно очко. Мы должны понимать, что с прямой демократией мы скоро скатимся в канаву", — считает Круминьш.

Средний возраст депутатов 14-го Сейма составляет 48,3 года, а средний возраст в стране — 41 год. Средний возраст депутата Европарламента последнего созыва — 50 лет, а средний возраст европейцев — 44,5 года. На начало 2023 года средний возраст в Палате представителей США составлял 57 лет, а в Сенате США — 64 года, притом что медианный возраст населения США — 38,8 года.