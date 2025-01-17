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Латвийский историк Круминьш предлагает сократить избирательные права пенсионеров 4

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2025
BB.LV
Латвийский историк Круминьш предлагает сократить избирательные права пенсионеров

Старение населения — один из самых серьезных выборов, стоящих перед Европой, предупреждает историк, старший научный сотрудник Видземской высшей школы Гатис Круминьш. Решать эту проблему он предлагает неординарными методами.

"У нас всеобщее избирательное право. Этой концепции уже более ста лет, она была введена после Первой мировой войны. Возможно, в какой-то момент нам следует вернуться к введению избирательных квот.

Я понимаю, что это звучит провокационно. Но человек, находящийся в активной фазе жизни, платящий налоги, приносящий пользу, — его голос ценнее, чем голос пенсионера. Подумайте, кого мы выбираем. Если половина избирателей — пожилые люди, то и избирают они пожилых людей.

И будь я, не дай бог, политиком, я бы предложил: голос налогоплательщик трудоспособного возраста стоит два очка; нетрудоспособного — одно очко. Мы должны понимать, что с прямой демократией мы скоро скатимся в канаву", — считает Круминьш.

Средний возраст депутатов 14-го Сейма составляет 48,3 года, а средний возраст в стране — 41 год. Средний возраст депутата Европарламента последнего созыва — 50 лет, а средний возраст европейцев — 44,5 года. На начало 2023 года средний возраст в Палате представителей США составлял 57 лет, а в Сенате США — 64 года, притом что медианный возраст населения США — 38,8 года.

#выборы #мнения
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Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го января

    Он прав. С возрастом ухудшаются когнитивные функции и человеку всё более труднее адекватно анализировать ситуацию, делать выводы на основе анлиза и принимать решения. Я бы ограничил избирательный возраст диапазоном 25-70 ти лет.

    0
    5
  • JB
    Janis Berzin
    17-го января

    " Мы должны понимать, что с прямой демократией мы скоро скатимся в канаву" - в ЛР нет прямой демократии, ибо оная предполагает прямое участие населения в управлении государством, без делегирования управленческих и законодательных полномочий. Даже представительская, буржуазная демократия в ЛР плохо работает, т.к. существует большой процент лишенцев среди населения -*неграждане. Старший научный сотрудник Гатис Круминьш - невежда, дурак и реакционер.

    53
    3
  • Д
    Дед
    17-го января

    Демократичный однако!

    21
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    17-го января

    Интересно как он запоет когда сам пенсионером станет

    72
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