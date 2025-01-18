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«Чертовы уроды, человек УМЕР!» - мужчина в шоке от стиля работы «Elektrum» 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
«Чертовы уроды, человек УМЕР!» - мужчина в шоке от стиля работы «Elektrum»

В социальной сети «X» мужчина по имени Каспар поделился незавидной ситуацией, с которой он столкнулся, пытаясь отказаться заключенного ныне умершим человеком договора с поставщиком электроэнергии «Elektrum».

«Сегодня я столкнулся с «интересной» ситуацией». Умер человек, надо отключиться от «Elektrum». Эти же будут искать наследника любой ценой, чтобы получить от него последний счет. Чертовы уроды, человек УМЕР, как-то еще более яснее ситуация быть может?! Вам не повезло — клиент умер, а вы ищете наследников...», - возмущается мужчина в социальных сетях.

Ситуацию поспешили прокомментировать и в упомянутой компании, указав, что с момента получения информации о факте смерти человека договор с клиентом становится недействительным.

«Однако, если в доме клиента есть родственники, которые продолжают пользоваться услугой, ему предлагается перевести договор на имя соответствующего лица, которое продолжает проживать в помещении и потреблять электроэнергию. Если же договор не переводится на имя лица, продолжающего проживать в объекте недвижимости, договор и оказание услуг прекращаются.

В свою очередь, если у умершего клиента имеются непогашенные долги, они разрешаются в соответствии с действующим законодательством страны, а долг взыскивается с наследников имущества», - заявили в «Elektrum».

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    19-го января

    То есть если мои отец к примеру умер я должен за электричество платить? Какой то маразм, а если он в тюрьме пару лет ни досидел, я должен буду отсидеть? Что то я ни понял естественно те кто там живут и используют электричество должны платить, но при чём тут родственники которые там ни живут?

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